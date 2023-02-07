شؤون فلسطينية

"الأرصاد" تنشر آخر تحديثاتها للحالة الجوية

"الأرصاد" تنشر آخر تحديثاتها للحالة الجوية
منخفض جوي- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشفت دائرة الأرصاد الجوية آخر تحديثات الحالة الجوية، مساء اليوم الثلاثاء، وخلال الأيام المقبلة، جراء المنخفض الجوي الذي تتأثر به البلاد.

وأوضحت "الأرصاد"، أن هذه الليلة تعبر البلاد جبهة هوائية أكثر برودة، لذا يكون الجو شديد البرودة وعاصفا، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية، خاصة على المناطق الوسطى والجنوبية، وتساقط البرد أحيانا، ويتوقع سقوط زخات من الثلوج فوق المناطق الجبلية، التي يتراوح ارتفاعها حوالي 900 متر فوق سطح البحر، والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 80 كم/ ساعة والبحر مائج.

ويوم غد الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي خلال ساعات النهار، ويتراجع تدريجيا خلال ساعات المساء والليل، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويكون الجو شديد البرودة، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، ويتوقع اعتبارا من ساعات الصباح الباكر سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية، التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق سطح البحر، ويتوقع أن تكون متراكمة والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، تصل سرعتها الى 70 كم/ساعة في ساعات الصباح، تتحول الى معتدلة مع ساعات المساء، والبحر مائج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على معظم المناطق حتى ساعات الظهيرة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم الجمعة، غائما جزئيا الى صاف بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط البرد وزخات من الثلج وتشويش على حركة الطرق فوق المرتفعات العالية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، ومن تشكل الصقيع والانجماد اعتبارا من مساء الخميس، وفي ساعات صباح الجمعة والسبت.

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