على خلفية الزلزال المدمر.. اتصال هاتفي بين الرئيسين السيسي والأسد



وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن السيسي أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع فجر أمس الاثنين، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.





كما أكد الرئيس السيسي تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق في هذا المُصاب الأليم، مشيراً إلى توجيهاته بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سوريا.



من جانبه؛ أعرب الرئيس السوري عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من السيسي، مؤكداً اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

رام الله - دنيا الوطنأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد.