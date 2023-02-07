شؤون فلسطينية

منظمة التعاون الإسلامي يدين وتيرة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية

منظمة التعاون الإسلامي يدين وتيرة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبتها مجددا قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا، والتي أسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين، إضافة إلى فرض الحصار على مدينة اريحا واصابة العديد من المواطنين الفلسطينيين.

وحمّلت المنظمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار سياساته القائمة على الاستيطان الاستعماري، والقتل العمد، وهدم المنازل في القدس الشرقية المحتلة، وتهجير سكانها، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم اليومية ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.




























 








































 دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبتها مجددا قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا، والتي أسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين، إضافة إلى فرض الحصار على مدينة اريحا واصابة العديد من المواطنين الفلسطينيين.

وحملت المنظمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار سياساته القائمة على الاستيطان الاستعماري، والقتل العمد، وهدم المنازل في القدس الشرقية المحتلة، وتهجير سكانها، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم اليومية ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

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