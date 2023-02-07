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البرلمان العربي يطلق مؤتمره الخامس لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية السبت المقبل

رام الله - دنيا الوطن
يعقد البرلمان العربي السبت الموافق 11 فبراير 2023 م مؤتمره الخامس لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بالعاصمة المصرية القاهرة بمقر جامعة الدول العربية، وذلك بمشاركة عدد كبير من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والوفود المرافقة لها.

ويناقش المؤتمر الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، والتي جاءت تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي" ، وتتناول أبرز التحديات والتهديدات التي تواجهها الدول العربية في ملف الأمن الغذائي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن.

ومن المقرر أن يسبق المؤتمر اجتماعات تحضيرية تضم ممثلين عن البرلمانات العربية لمناقشة مشروع الوثيقة تمهيدا لرفعها إلى رؤساء البرلمانات العربية من أجل اعتمادها.

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