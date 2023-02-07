الخارجية: نتابع غرق قارب قبالة سواحل جزيرة ليسڤوس اليونانية

رام الله - دنيا الوطنصرح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، أن الوزارة تتابع غرق قارب جديد بعد أن اصطدم بصخور جزيرة ليسڤوس اليونانية.وأضاف أن سفارة دولة فلسطين في اليونان تتابع هذه المأساة الجديدة، إذ تم إنقاذ 16 شخصًا من مجموع 41 شخصًا كانوا على متن هذا القارب، كما تم انتشال 3 جثث من البحر حتى الآن. وأوضح أن جنسيات المهاجرين غير معروفة حتى اللحظة والعمل جار للتأكد من وجود مواطنين فلسطينيين على متنه أم لا.وأكد السفير الديك أنه وفقًا للمعلومات التي توفرت لسفارتنا في اليونان، بشأن حادثة غرق القارب قرب جزيرة ليروس قبل أيام، تبين عدم وجود مواطنين فلسطينيين على متنه. وستعلن الوزارة عن أية تفاصيل جديدة بهذا الخصوص.