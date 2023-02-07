موقع إسرائيلي يكشف مطالب بلينكن خلال زيارته الأخيرة للمنطقة



وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد وصل يوم الإثنين المنصرم إلى المنطقة واستهل زيارته بالدعوة إلى اتخاذ خطوات جدية لتهدئة "تصاعد التوتر" خلال الآونة الأخيرة.





رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مطالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال زيارته الأخيرة للمنطقة.وأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، بأن وزير الخارجية الأمريكي بلينكين طلب من رئيس الحكومة نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس الموافقة على "وقف مؤقت" للإجراءات أحادية الجانب لعدة أشهر، مثل تأجيل البناء في المستوطنات، ووقف هدم وإخلاء الفلسطينيين من منازلهم، في مقابل تجميد السلطة تحركاتها ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، وتجديد التنسيق الأمني.ونقل الموقع القول عن مسؤولين إسرائيليين وأميريكيين كبار أن "ذلك يأتي في محاولة لخفض مستوى التوترات ووقف التصعيد في الضفة الغربية لمنع اندلاع انتفاضة ثالثة". وفق تعبيرهم