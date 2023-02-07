الشعبية لـ"استديو الوطن": لقاءات القاهرة هدفها تهدئة الصراع وقدمنا وثيقة لإنهاء الانقسام





قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية بكر الجمل إن "ما يحصل في الضفة نتيجة فقدان شعبنا للأمل بأي تحرك دولي سياسي باتجاه طرد الاحتلال من الأرض الفلسطينية، وهو ما دفع شعبنا لتصعيد المقاومة".وأضاف الجمل في حديث خاص لبرنامج "استديو الوطن، اليوم الثلاثاء، أن "الاحتلال يسعى لتحقيق كامل أهدافه على أرض الواقع، من خلال مصادرة الأراضي، وتدنيس المقدسات الفلسطينية وتغيير معالمها، والاعتداء على شعبنا".وأشار عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، إلى أن "ما يحصل من لقاءات في القاهرة محاولة لتهدئة الصراع الفلسطيني الإسرئيلي، والاحتلال لم يلتزم بأي اتفاقات".وأكد أنه وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل "يجب إعادة النظر في السلوك السياسي من خلال تجميع قوانا الفلسطينية والاتفاق على استراتيجية تهدف باتجاه تحرير الأرض وطرد الاحتلال".في سياق متصل، أشار الجمل إلى أن "الجبهة الشعبية قدمت وثيقة تهدف لمعالجة الأوضاع الداخلية الفلسطينية، والاتفاق على برنامج سياسي وتنظيمي موحد في مواجهة الاحتلال".وأوضح أن "هناك لقاءات مع كل القوى الفلسطينية بهدف الاتفاق على هذه الوثيقة أو تعديلها أو إضافة مقترحات، لتكون ورقة جامعة نتفق عليها، ونبدأ بالضغط على طرفي الانقسام لاستعادة الوحدة والاتفاق على برنامج نضالي لمواجهة هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها شعبنا".