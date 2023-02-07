سلطة المياه: كمية الأمطار بلغت 50% من المعدل العام





وتابعت خلال إحائية لها: "في حين كان معدل كمية الامطار في قطاع غزة حتى تاريخه حوالي 205 ملم وهو ما يشكل نسبة 58 % من المعدل العام في قطاع غزة والبالغ 356 ملم حيث أن كمية الامطار هي فقط للمدن الرئيسية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة".



كما وقدّرت سلطة المياه معدلات التغذية الواصلة للأحواض المائية الجوفية في الضفة الغربية لغاية هذه الفترة بحوالي 258 مليون متر مكعب وهو ما يشكل نسبة 38 % من المعدل العام للتغذية، والذي يقدر بحوالي 688 مليون متر مكعب. أما في قطاع غزة، فقد قدرت كمية التغذية الواصلة للحوض المائي الجوفي حوالي 23 مليون متر مكعب وهو ما يشكل نسبة 42 % من المعدل العام للتغذية والذي يقدر بحوالي 55 مليون متر مكعب.



الجدول المرفق يوضح كمية الامطار التي هطلت على كافة المحافظات لغاية الخامس من شهر شباط/ فبراير الآتي:







رام الله - دنيا الوطنقالت سلطة المياه إن: "معدل كمية الامطار التي هطلت على الضفة الغربية حتى تاريخ 5 شباط 2023 تقريباً 242 ملم اي ما نسبته 50 % من المعدل العام والبالغ 460 ملم".