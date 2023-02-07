شؤون فلسطينية

قطر: الهلال الأحمر يفقد ثلاثة من موظفيه العاملين في سوريا وتركيا جرّاء الزلزال

قطر: الهلال الأحمر يفقد ثلاثة من موظفيه العاملين في سوريا وتركيا جرّاء الزلزال
رام الله - دنيا الوطن
أفاد الهلال الأحمر القطري، اليوم الثلاثاء، بوفاة 3 من موظفيه في جنوب تركيا وشمال سوريا.

وأعلن الهلال الأحمر خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية على (تويتر): "فقد الهلال الأحمر القطري في الشمال السوري وجنوب تركيا 3 من موظفيه العاملين بالميدان، كما فقد عددا من موظفيه عوائلهم جراء الزلزال المدمر. فإنا لله وإنا إليه راجعون". وفق (روسيا اليوم)

وارتفعت الحصيلة الأولية المؤكدة لعدد الضحايا في سوريا وتركيا جراء الزلزال الذي ضرب البلدين، إلى أكثر من 4300 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة السورية، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد، فجر أمس الاثنين، إلى 769 وفاة، و1448 إصابة في حصيلة غير نهائية.

وذكرت وكالة (رويترز)، بأن مئات العائلات السورية لاتزال محتجزة تحت الأنقاض في شمال غرب البلاد جراء الزلزال.

ووفق ما أكد الدفاع المدني السوري، فإن مئات الأسر لا تزال محاصرة تحت الأنقاض في شمال غرب سوريا والوقت ينفد لإنقاذها.

وفي تركيا، أفادت إدارة الكوارث والطوارئ، بارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 3381 وعدد الجرحى إلى 20426.

وذكرت وكالة (الأناضول)، بأن تم إنقاذ شخص من تحت أنقاض مبنى بعد 26 ساعة من وقوع الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.

أخبار ذات صلة

غزة: &quot;المالية&quot; تعلن موعد وآلية صرف رواتب الموظفين

غزة: "المالية" تعلن موعد وآلية صرف رواتب الموظفين

سلطة المياه: كمية الأمطار بلغت 50% من المعدل العام

سلطة المياه: كمية الأمطار بلغت 50% من المعدل العام

قطر: الهلال الأحمر يفقد ثلاثة من موظفيه العاملين في سوريا وتركيا جرّاء الزلزال

قطر: الهلال الأحمر يفقد ثلاثة من موظفيه العاملين في سوريا وتركيا جرّاء الزلزال

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

حماس تكشف لـ &quot;دنيا الوطن&quot; ما سيبحثه هنية مع رئاسة المخابرات المصرية

حماس تكشف لـ "دنيا الوطن" ما سيبحثه هنية مع رئاسة المخابرات المصرية

حصيلة جديدة.. الكشف عن عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في سوريا

حصيلة جديدة.. الكشف عن عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في سوريا

الخارجية: عائلة فلسطينية أُخرى ضحية لزلزال تركيا

الخارجية: عائلة فلسطينية أُخرى ضحية لزلزال تركيا

الجهاد الإسلامي تكشف تفاصيل مباحثاتها مع المسؤولين المصريين

الجهاد الإسلامي تكشف تفاصيل مباحثاتها مع المسؤولين المصريين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قطر: الهلال الأحمر يفقد ثلاثة من موظفيه العاملين في سوريا وتركيا جرّاء الزلزال

قطر: الهلال الأحمر يفقد ثلاثة من موظفيه العاملين في سوريا وتركيا جرّاء الزلزال

حماس تكشف لـ &quot;دنيا الوطن&quot; ما سيبحثه هنية مع رئاسة المخابرات المصرية

حماس تكشف لـ "دنيا الوطن" ما سيبحثه هنية مع رئاسة المخابرات المصرية

&quot;الاقتصاد&quot; تدمغ 1.9 طن ذهب الشهر الماضي

"الاقتصاد" تدمغ 1.9 طن ذهب الشهر الماضي

&quot;التعليم&quot; بغزة تنشر مواعيد الاختبارات النصفية والنهائية للفصل الدراسي الثاني

"التعليم" بغزة تنشر مواعيد الاختبارات النصفية والنهائية للفصل الدراسي الثاني

شاهد: جامعة النجاح توقع اتفاقية تعاون مع نقابة الصحفيين في مجالات تطوير العمل الإعلامي

شاهد: جامعة النجاح توقع اتفاقية تعاون مع نقابة الصحفيين في مجالات تطوير العمل الإعلامي

طالع: أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة

طالع: أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي وسط تحذيرات الأرصاد

الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي وسط تحذيرات الأرصاد

منوعات

كيف قدمت شام الذهبي الدعم لوالدتها أصالة بعد أزمة التدخين ؟

كيف قدمت شام الذهبي الدعم لوالدتها أصالة بعد أزمة التدخين ؟

مايا دياب تطلق أغنيتها الجديدة &quot;حلو ده&quot;

مايا دياب تطلق أغنيتها الجديدة "حلو ده"

تفاصيل جديدة حول قضية منة شلبي

تفاصيل جديدة حول قضية منة شلبي

ياسمين عز تثير الجدل مجدداً بعد تصريحها بشأن الاستقلال المادي

ياسمين عز تثير الجدل مجدداً بعد تصريحها بشأن الاستقلال المادي

بالصور.. حفل زفاف أسطوري لابنة سلطان بروناي أثرى أثرياء العالم

بالصور.. حفل زفاف أسطوري لابنة سلطان بروناي أثرى أثرياء العالم

بالفيديو.. يسرا تنشر ذكريات لـ حفل&quot;joy awards&quot;

بالفيديو.. يسرا تنشر ذكريات لـ حفل"joy awards"

وفاة البلوغر الكويتية غدير البرجس.. وهذه التفاصيل

وفاة البلوغر الكويتية غدير البرجس.. وهذه التفاصيل

بالصور.. كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده بأجواء عربية

بالصور.. كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده بأجواء عربية

أدهم نابلسي يستقبل مولودته الأولى ماسة

أدهم نابلسي يستقبل مولودته الأولى ماسة

بالفيديو.. كيف احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها؟

بالفيديو.. كيف احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها؟

عربي

السفارة السعودية في أميركا تُصدر تحذيراً مهماً لرعاياها

السفارة السعودية في أميركا تُصدر تحذيراً مهماً لرعاياها

مصر: رفع حالة الطوارئ بعد تشقق أراض بالإسكندرية إثر الزلزال المدمر في سوريا وتركيا

مصر: رفع حالة الطوارئ بعد تشقق أراض بالإسكندرية إثر الزلزال المدمر في سوريا وتركيا

إعلان حالة الطوارئ في المناطق المتضررة من الزلزال شمال العراق

إعلان حالة الطوارئ في المناطق المتضررة من الزلزال شمال العراق

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل مدير إدارة المنظمات الدولية في خارجية قطر

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل مدير إدارة المنظمات الدولية في خارجية قطر