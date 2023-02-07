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مصر: رفع حالة الطوارئ بعد تشقق أراض بالإسكندرية إثر الزلزال المدمر في سوريا وتركيا

مصر: رفع حالة الطوارئ بعد تشقق أراض بالإسكندرية إثر الزلزال المدمر في سوريا وتركيا
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الجهات التنفيذية في محافظة الإسكندرية بمصر، صباح اليوم الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ بعد وقوع تشقق في رصيف كورنيش الإسكندرية، وربط الأمر بالزلزال المدمر في تركيا وسوريا.

واستمرت الجهات التنفيذية في الإسكندرية، في "متابعة وإصلاح التشقق الذي تعرض له رصيف كورنيش الإسكندرية، مع وضع حاجز حول المكان لمنع المواطنين من المرور عليه، وذلك بعد التنسيق الكامل مع جهاز تعمير الساحل الشمالي، وحماية الشواطئ، وإدارة المرور، وحي المنتزه، للتعامل مع النحر، وتم وضع كتل خرسانية تمهيدا لوضع بلوكات، وحماية الرصيف والشاطئ، ومعالجة الانشقاقات". وفق (روسيا اليوم)

وشهدت الإسكندرية أمس، "حدوث انشقاق وشروخ في رصيف كورنيش الإسكندرية أمام شاطئ إدوارد خراط بمنطقة سيدي بشر، وتفقد محافظ الإسكندرية ومسؤولي هيئة حماية الشواطئ المكان لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته".

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر، عن تحركها بشكل عاجل لترميم هبوط رصيف بطريق الكورنيش في محافظة الإسكندرية، وإصلاحه.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، أن هبوط الرصيف ناتج عن الأمواج العاتية المصاحبة لنوة الكرم. 

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