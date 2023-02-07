حماس تكشف لـ "دنيا الوطن" ما سيبحثه هنية مع رئاسة المخابرات المصرية
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
كشف الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، يوم الإثنين، المواضيع التي سيطرحها وفد حركته برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة على رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.
وقال قاسم في حديث لـ "دنيا الوطن" إنه "يوجد تواصل مستمر ومباشر مع المصريين وحركة حماس وهو امتداد للتواصل الغير منقطع بين الطرفين، وبالتالي سنعمل على طرح كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأضاف: "كما وسنضعهم في صورة العدوان المتصاعد على شعبنا والبحث في آليات العمل الوطني المشترك وإمكانية الوصول لصيغ وطنية مشتركة تنعكس على قدرتنا لمواجهة السياسة العنصرية للاحتلال".
يُشار إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تلقى دعوة رسمية لزيارة القاهرة الأسبوع الجاري.
وتأتي الدعوة في ظل توتر كبير تشهده الساحة الفلسطينية، سيما بعد اعتداء قوات الاحتلال على الأسيرات في سجن الدامون، والاقتحامات الإسرائيلية و"المجازر" المتواصلة بالضفة الغربية، إلى جانب توسيع المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى، وقانون سحب الجنسية من أسرى أراضي 48.
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وكان قد كشفت صحيفة إسرائيلية، مساء اليوم، عن رسالة وجهها وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، لحركة حماس حال أطلقت صواريخ من قطاع غزة.
ووفق صحيفة (يديعوت أحرنوت)، فإن بن غفير صرح أن "الرد على حركة حماس يجب أن يكون متكاملا، ومقابل كل صاروخ يطلق من غزة، يجب أن نرد بـ 50 صاروخًا هناك".
كشف الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، يوم الإثنين، المواضيع التي سيطرحها وفد حركته برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة على رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.
وقال قاسم في حديث لـ "دنيا الوطن" إنه "يوجد تواصل مستمر ومباشر مع المصريين وحركة حماس وهو امتداد للتواصل الغير منقطع بين الطرفين، وبالتالي سنعمل على طرح كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأضاف: "كما وسنضعهم في صورة العدوان المتصاعد على شعبنا والبحث في آليات العمل الوطني المشترك وإمكانية الوصول لصيغ وطنية مشتركة تنعكس على قدرتنا لمواجهة السياسة العنصرية للاحتلال".
يُشار إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تلقى دعوة رسمية لزيارة القاهرة الأسبوع الجاري.
وتأتي الدعوة في ظل توتر كبير تشهده الساحة الفلسطينية، سيما بعد اعتداء قوات الاحتلال على الأسيرات في سجن الدامون، والاقتحامات الإسرائيلية و"المجازر" المتواصلة بالضفة الغربية، إلى جانب توسيع المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى، وقانون سحب الجنسية من أسرى أراضي 48.
اقرأ أيضًا.. بن غفير يُوجه رسالة لحركة حماس في قطاع غزة
وكان قد كشفت صحيفة إسرائيلية، مساء اليوم، عن رسالة وجهها وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، لحركة حماس حال أطلقت صواريخ من قطاع غزة.
ووفق صحيفة (يديعوت أحرنوت)، فإن بن غفير صرح أن "الرد على حركة حماس يجب أن يكون متكاملا، ومقابل كل صاروخ يطلق من غزة، يجب أن نرد بـ 50 صاروخًا هناك".
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