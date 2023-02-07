حصيلة جديدة.. الكشف عن عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في سوريا





رام الله - دنيا الوطنأعلن سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، اليوم الثلاثاء، عن مصرع 19 لاجئًا من أبناء شعبنا في شمال سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا تركيا يوم أمس، ما يرفع الحصيلة إلى 50.وأفاد السفير مصطفى لوكالة الأنباء الفلسطينية، بوفاة اللاجئ محمد صالح الأبطح، وزوجته، وابنته، واثنين من أحفاده من سلقين بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، واللاجئ إسماعيل عبد الرازق موسى وأطفاله الثلاثة، واللاجئ عبد الله عارف أحمد وزوجته وأطفاله الأربعة في منطقة جنديرس شمال حلب، واللاجئ يوسف سليمان غازي وزجته وابنتيه في المنطقة نفسها.وكان قد جرى أمس انتشال 13 جثة من مخيم الرمل، و5 في محافظة جبلة، و3 في حلب، وآخر من منطقة جنديرس.والجدير ذكره، أن ثلاثة مخيمات فلسطينية تقع ضمن دائرة الزلزال، وهي: مخيم الرمل في اللاذقية، ومخيم النيرب، ومخيم حندرات في حلب، إضافة إلى تجمعات فلسطينية متفرقة في المحافظات الشمالية بسوريا.