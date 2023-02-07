الخارجية: عائلة فلسطينية أُخرى ضحية لزلزال تركيا
قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك إن: "عائلة المواطن محمد وليد أبو كاشف وابنه وابنته وافتهم المنية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا".
وتابع خلال تصريح صحفي مقتضب: " كانت العائلة تقيم في مدينة غازي عنتاب، ليرتفع عدد الشهداء من أبناء شعبنا في تركيا إلى ٩ حتى الآن".
وكان المواطن عبد الكريم أبو جلهوم وعائلته المكونة من 6 افراد لقوا حتفهم أيضًا جراء الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا، وشمال سوريا، وهم من قطاع غزة، ويقيمون في انطاكيا التركية.
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