الخارجية: عائلة فلسطينية أُخرى ضحية لزلزال تركيا

رام الله - دنيا الوطنقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك إن: "عائلة المواطن محمد وليد أبو كاشف وابنه وابنته وافتهم المنية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا".وتابع خلال تصريح صحفي مقتضب: " كانت العائلة تقيم في مدينة غازي عنتاب، ليرتفع عدد الشهداء من أبناء شعبنا في تركيا إلى ٩ حتى الآن".وكان المواطن عبد الكريم أبو جلهوم وعائلته المكونة من 6 افراد لقوا حتفهم أيضًا جراء الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا، وشمال سوريا، وهم من قطاع غزة، ويقيمون في انطاكيا التركية.