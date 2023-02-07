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دولي

مصرع 36 شخصًا بانزلاقات أرضية نتيجة الأمطار الغزيرة في بيرو

مصرع 36 شخصًا بانزلاقات أرضية نتيجة الأمطار الغزيرة في بيرو
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات البيروفية عن مصرع ما لا يقل عن 36 شخصًا جراء الانزلاقات الأرضية نتيجة الأمطار الغزيرة في جنوب البلاد.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية نقلًا عن مسؤولين في الدفاع المدني، أن الانزلاقات أسفرت عن سقوط عشرات المصابين.

وطالت الكارثة نحو 2000 عائلة،، ولا تزال أعمال الإغاثة مستمرة، حيث تبحث أجهزة الطوارئ والشرطة عن المفقودين.

وبدأت الانزلاقات الأرضية في منطقة أريكيبا بجنوب بيرو منذ يوم الأحد، نتيجة الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة.

وكانت أربع قرى في منطقة نيكولاس فالكارسيل الأكثر تضررًا.

وقال روهيا سانشيز حاكم اريكيبا: إن "الوضع في هذه القرى الأربع سيء، وأن عمال المناجم كانوا في التلال القريبة من هذه القرى ربما جرفتهم الانزلاقات الأرضية بعيدًا".

ولفت إلى أن نحو 12 ألف شخص تضررت منازلهم أو تأثروا بالكارثة بطريقة أو بأخرى في منطقة أريكيبا.

وطلب المسؤولون في أريكيبا من الحكومة في العاصمة ليما إعلان حالة الطوارئ في المنطقة.

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