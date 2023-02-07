(عرين الأسود) تصدر بياناً عقب اقتحام الاحتلال شرق نابلس



وأكدت (عرين الأسود) في بيانها، أنها مجموعاتها قامت بالتَّصدي والإشتباك مع قوات الإحتلال أثناء اقتحامهم منطقة المساكن الشعبية شرقي نابلس.



وفيما يلي نص البيان كما نشرته مجموعة (عرين الأسود) عبر حسابها الرسمي على (تليجرام):



بسم الله الرحمن الرحيم " أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ " صدق الله العظيم

قامت مجموعات عرين الأسود بالتَّصدي والإشتباك مع قوات الإحتلال الصهيونيّْ بصلياتٍ من الرَّصاص المبارك عُقب إقتحامِهم منطقة المساكن الشعبية فجر هذا اليوم

تنعى مجموعات عرين الاُسود شهيد الوطن وشهيد مدينة نابلس عاصمة جبل النار الشهيد البطل حمزة الأشقر إبن مخيم عسكر الصمود والذي أستشهد أثناء التصدي لإقتحام قوات الغدر الصهيوني منطقة المساكن الشعبية نسأل الله القبول والرحمة لشهيدنا البطل المجد والخلود لشهدائنا الإبرار والجنة المُلتقى بإذن الله

الثلاثاء ٢٠٢٣/٢/٧

والله ولي التوفيق والسداد. إخوتكم مجموعات عرين الأسود وفيما يلي نص البيان كما نشرته مجموعة (عرين الأسود) عبر حسابها الرسمي على (تليجرام):

رام الله - دنيا الوطنأصدرت مجموعة (عرين الأسود) بيانًا صحفيًا، فجر الثلاثاء، عقب اقتحام الاحتلال قرية المشاكن الشعبية في مدينة نابلس واستشهاد الشاب حمزة الأشقر.