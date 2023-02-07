طالع: آخر حصيلة لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

ارتفعت الحصيلة الأولية المؤكدة لعدد الضحايا في سوريا وتركيا جراء الزلزال الذي ضرب البلدين، إلى أكثر من 4300 وفاة.



وأفادت وزارة الصحة السورية، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد، فجر أمس الاثنين، إلى 769 وفاة، و1448 إصابة في حصيلة غير نهائية.



وذكرت وكالة (رويترز)، بأن مئات العائلات السورية لاتزال محتجزة تحت الأنقاض في شمال غرب البلاد جراء الزلزال.



ووفق ما أكد الدفاع المدني السوري، فإن مئات الأسر لا تزال محاصرة تحت الأنقاض في شمال غرب سوريا والوقت ينفد لإنقاذها.



وفي تركيا، أفادت إدارة الكوارث والطوارئ، بارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 3381 وعدد الجرحى إلى 20426.



وذكرت وكالة (الأناضول)، بأن تم إنقاذ شخص من تحت أنقاض مبنى بعد 26 ساعة من وقوع الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.

رام الله - دنيا الوطن