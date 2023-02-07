الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة فيمدن الضفة الغربية وسط اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان.وأوضحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقين جنوب غرب جنين واعتقلت عدداً كبيراً من المواطنين، غالبيتهم أسرى محررون، وهم:عبد الرحمن أحمد خلوف، مصطفى عبد الحميد سلامة، شادي سامي غنيم وهو شقيق الشهيدين نور ومحمد غنيم، رامي محمد غانم، عبد الله لطفي خلف، محمد نضال شلاميش، محمد سليمان محامدة، محمد مروان جواد، محمد يوسف خلوف، ابراهيم احمد عبيدي، أحمد ابو شادوف، نديم محمود عتيق، يزيد محمود عتيق، محمد باسم خلوف، عمرو باسم خلوف، محمد أحمد خلف، حاتم خالد خلوف، أحمد محمد غانم، ومحمد عيد صباح كما تم إحتجاز أربعة شبان لساعات بعد إقتيادهم إلى معسكر سالم وإستجوابهم وهم: جهاد علي، ومحمود عمر، وناصر لطفي خلوف، وهاني محمد غانم .وأضافت المصادر أن قوات من جيش الاحتلال اعتلت أسطح عدد من المنازل بعد تفجير ابوابها والعبث بمحتوياتها والإعتداء على ساكنيها بالضرب وتوجيه الشتائم وإخضاعهم للتحقيق الميداني.كما واعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من محافظة قلقيلية بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت منسق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي (45 عامًا)، والشاب عكرمة نوفل (32 عامًا) من قرية حجة.ومن مخيم عسكر شرق نابلس اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان وهم: عاصم بشكار، وعنان بشكار، وشادي بشكار.