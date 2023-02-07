عاجل

  • السفير فائد مصطفى: وفاة مواطن واثنين من أبنائه جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا

  • مركز رصد الزلازل الأوروبي: زلزال جديد بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر يضرب منطقة شرق تركيا

  • أكاديمية العلوم الروسية: زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر يضرب محيط جزر الكوريل في أقصى الشرق الروسي

  • وزارة الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 812 قتيلاً و1449 مصاباً في حصيلة غير نهائية

شؤون فلسطينية

الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي وسط تحذيرات الأرصاد

الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي وسط تحذيرات الأرصاد
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، اليوم الثلاثاء، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية ويكون الجو شديد البرودة وعاصفا، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية ويسقط البرد أحيانا، وخلال الصباح يتوقع سقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق سطح البحر والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 80 كم/ساعة والبحر مائجا.

هذه الليلة: يكون الجو شديد البرودة وعاصفا، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 80 كم/ساعة والبحر مائجا.

الأربعاء: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي خلال ساعات النهار ويتراجع تدريجيا خلال ساعات المساء والليل، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويكون الجو شديد البرودة، وتسقط الامطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ويتوقع اعتبارا من ساعات الصباح الباكر سقوط زخات من الثلج ممزوجة مع المطر فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق سطح البحر ويتوقع أن تكون متراكمة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 1000 متر فوق سطح البحر والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها الى 70 كم/ساعة في ساعات الصباح تتحول الى معتدلة مع ساعات المساء والبحر مائجا.

ويكون الجو يوم الخميس غائما جزئيا إلى صاف وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على معظم المناطق حتى ساعات الظهيرة والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية، المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، شدة سرعة الرياح، خطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط البرد وزخات من الثلج، تدني مدى الرؤية الأفقية، ومن تشكل الصقيع والانجماد اعتبارا من مساء الخميس وفي ساعات صباح الجمعة والسبت.

أخبار ذات صلة

&quot;الاقتصاد&quot; تدمغ 1.9 طن ذهب الشهر الماضي

"الاقتصاد" تدمغ 1.9 طن ذهب الشهر الماضي

&quot;التعليم&quot; بغزة تنشر مواعيد الاختبارات النصفية والنهائية للفصل الدراسي الثاني

"التعليم" بغزة تنشر مواعيد الاختبارات النصفية والنهائية للفصل الدراسي الثاني

(عرين الأسود) تصدر بياناً عقب اقتحام الاحتلال شرق نابلس

(عرين الأسود) تصدر بياناً عقب اقتحام الاحتلال شرق نابلس

شاهد: جامعة النجاح توقع اتفاقية تعاون مع نقابة الصحفيين في مجالات تطوير العمل الإعلامي

شاهد: جامعة النجاح توقع اتفاقية تعاون مع نقابة الصحفيين في مجالات تطوير العمل الإعلامي

طالع: أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة

طالع: أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي وسط تحذيرات الأرصاد

الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي وسط تحذيرات الأرصاد

ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;الاقتصاد&quot; تدمغ 1.9 طن ذهب الشهر الماضي

"الاقتصاد" تدمغ 1.9 طن ذهب الشهر الماضي

شاهد: جامعة النجاح توقع اتفاقية تعاون مع نقابة الصحفيين في مجالات تطوير العمل الإعلامي

شاهد: جامعة النجاح توقع اتفاقية تعاون مع نقابة الصحفيين في مجالات تطوير العمل الإعلامي

شهيد برصاص الاحتلال في حي المساكن بنابلس

شهيد برصاص الاحتلال في حي المساكن بنابلس

بدران: دماء شهداء القسام في أريحا لن تمضي سدى والمقاومة مستمرة

بدران: دماء شهداء القسام في أريحا لن تمضي سدى والمقاومة مستمرة

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

الشرطة تهيب بالمواطنين أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي

الشرطة تهيب بالمواطنين أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي

&quot;المبادرة الوطنية&quot; تعرب عن تضامنها مع عائلات ضحايا زلازل تركيا و سوريا

"المبادرة الوطنية" تعرب عن تضامنها مع عائلات ضحايا زلازل تركيا و سوريا

معايعة والقنصل التركي يبحثان سبل تعزيز التعاون السياحي

معايعة والقنصل التركي يبحثان سبل تعزيز التعاون السياحي

منوعات

كيف قدمت شام الذهبي الدعم لوالدتها أصالة بعد أزمة التدخين ؟

كيف قدمت شام الذهبي الدعم لوالدتها أصالة بعد أزمة التدخين ؟

مايا دياب تطلق أغنيتها الجديدة &quot;حلو ده&quot;

مايا دياب تطلق أغنيتها الجديدة "حلو ده"

تفاصيل جديدة حول قضية منة شلبي

تفاصيل جديدة حول قضية منة شلبي

ياسمين عز تثير الجدل مجدداً بعد تصريحها بشأن الاستقلال المادي

ياسمين عز تثير الجدل مجدداً بعد تصريحها بشأن الاستقلال المادي

بالصور.. حفل زفاف أسطوري لابنة سلطان بروناي أثرى أثرياء العالم

بالصور.. حفل زفاف أسطوري لابنة سلطان بروناي أثرى أثرياء العالم

بالفيديو.. يسرا تنشر ذكريات لـ حفل&quot;joy awards&quot;

بالفيديو.. يسرا تنشر ذكريات لـ حفل"joy awards"

وفاة البلوغر الكويتية غدير البرجس.. وهذه التفاصيل

وفاة البلوغر الكويتية غدير البرجس.. وهذه التفاصيل

بالصور.. كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده بأجواء عربية

بالصور.. كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده بأجواء عربية

أدهم نابلسي يستقبل مولودته الأولى ماسة

أدهم نابلسي يستقبل مولودته الأولى ماسة

بالفيديو.. كيف احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها؟

بالفيديو.. كيف احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها؟

عربي

إعلان حالة الطوارئ في المناطق المتضررة من الزلزال شمال العراق

إعلان حالة الطوارئ في المناطق المتضررة من الزلزال شمال العراق

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل مدير إدارة المنظمات الدولية في خارجية قطر

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل مدير إدارة المنظمات الدولية في خارجية قطر

&quot;التعاون الإسلامي&quot;: انطلاق الاجتماع التحضيري للدورة 49 لمجلس وزراء الخارجية في نواكشوط

"التعاون الإسلامي": انطلاق الاجتماع التحضيري للدورة 49 لمجلس وزراء الخارجية في نواكشوط

السعودية تُحذر من مخاطر العقوبات على روسيا

السعودية تُحذر من مخاطر العقوبات على روسيا