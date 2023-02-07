شؤون فلسطينية

وفاة عائلة غزِية من 7 أفراد في انطاكيا التركية جراء الزلزال

وفاة عائلة غزِية من 7 أفراد في انطاكيا التركية جراء الزلزال
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، عن وفاة عبد الكريم أبو جلهوم وعائلته المكونة من 6 افراد في مدينة انطاكيا التركية، جراء الزلزال الذي ضرب جنوب وجنوب شرق تركيا وشمال سوريا.

كما أكد السفير مصطفى، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، توفر انباء أولية عن وفاة عدد آخر من المواطنين في انطاكيا جاري متابعتها، مع صعوبة الاتصال مع المدينة، ما يعني ان ارقام الضحايا مرشحة للارتفاع.

وأوضح السفير أن الضحايا (عبد الكريم ابو جلهوم وعائلته) هم من قطاع غزة، ويقيمون في انطاكيا التركية.

وكان سفير فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي، قد أعلن في وقت سابق مساء اليوم، عن ارتفاع عدد الضحايا من أبناء شعبنا في سوريا جراء الزلزال إلى 22، حيث تم انتشال 13 جثة من مخيم الرمل، و5 في محافظة جبلة، و3 في حلب.

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