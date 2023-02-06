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بدران: دماء شهداء القسام في أريحا لن تمضي سدى والمقاومة مستمرة

بدران: دماء شهداء القسام في أريحا لن تمضي سدى والمقاومة مستمرة
بدران
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) حسام بدران، أن دماء شهداء (القسام) الذين ارتقوا فجر اليوم في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، لن تمضي سدى.

وقال بدران موجهاً كلامه للشهداء: "أنتم منارات يهتدي بها المقاومين جيلاً بعد جيل، وشعبنا يعتز بكم وحماس تفتخر بكم، وأنتم تاجٌ على الرؤوس".

 وأشار إلى أن شهداء (القسام) اليوم ارتقوا مقبلين غير مدبرين، وهم صفحة بيضاء ناصعة في مسيرة الصراع مع المحتل، مضيفاً أنهم "نموذج مميز من حيث المكان والزمان والظرف".

وشدد بدران على أنهم دليل عملي على أن الإرادة فوق كل شيء، وأن العقبات والتحديات لا تمنع المقاوم من أداء واجبه في مواجهة المحتل.

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