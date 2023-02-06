"المبادرة الوطنية" تعرب عن تضامنها مع عائلات ضحايا زلازل تركيا و سوريا

رام الله - دنيا الوطندعت حركة المبادرة الوطنية لمضاعفة الجهود الإغاثية و الإنسانية و تقديم ما أمكن للعائلات المشردة جراء الزلازل التي ضربت كلا من سوريا وتركيا.كما دعت المبادرة، مساء اليوم الاثنين، تجاوز أي حسابات أو خلافات سياسية أو غيرها و ليساهم الجميع بإنسانيته لمنع تفاقم التداعيات الناجمة عن تلك الكارثة و لتتضافر الطاقات و لتتوحد لدرء المخاطر عن باقي سكان تلك المناطق المنكوبة.وقالت: "أمام كارثة الزلازل التي ضربت اليوم العديد من المدن و الارياف في تركيا و سوريا فإننا في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية نعرب عن صدمتنا الكبيرة، و حزننا الشديد إزاء فقدان العدد الهائل من الضحايا الآمنين بين قتلى و مصابين ، و الدمار الكبير للمباني و المنشآت و الطرقات و تعطل البنية التحتية في تلك المناطق المنكوبة و تشريد آلاف العائلات و قد أصبحت بلا مأوى" .وتقدمت حركة المبادرة بالتعازي و المواساة بهذا المصاب الجلل؛ وتتضامن مع عوائل الضحايا و المنكوبين.