مباشر | ارتفاع عدد الضحايا والجرحى في زلزال مُدمر ضرب تركيا وسوريا

دولي

أردوغان يعلن الحداد لمدة 7 أيام في تركيا

أردوغان يعلن الحداد لمدة 7 أيام في تركيا
أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، حدادا وطنيا 7 أيام في تركيا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وأعلن أردوغان تنكيس الأعلام داخل البلاد وفي الممثليات الخارجية لغاية الأحد 12 فبراير.

وضرب زلزال بقوة  7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر اليوم، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكاننت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني

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