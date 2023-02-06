بتوجيهات من الرئيس.. اشتية يوعز بإرسال فرق للمشاركة بعمليات الإنقاذ لضحايا زلزال سوريا وتركيا

رام الله - دنيا الوطنبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية بإرسال فرق من الدفاع المدني وطواقم طبية، للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا صباح اليوم الإثنين، مخلفا آلاف القتلى والمصابين وأضرارا مادية كبيرة.وقال رئيس الوزراء: "إنه تم إجراء الترتيبات اللازمة لوصول فرق الإنقاذ مع الدولتين السورية والتركية لتسهيل الوصول إلى المناطق المنكوبة وتقديم المساعدة لضحايا الزلزال".وقدم رئيس الوزراء تعازيه لأسر الضحايا، معربا عن أمله بالشفاء للمصابين.