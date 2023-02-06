مباشر | ارتفاع عدد الضحايا والجرحى في زلزال مُدمر ضرب تركيا وسوريا

شؤون فلسطينية

بتوجيهات من الرئيس.. اشتية يوعز بإرسال فرق للمشاركة بعمليات الإنقاذ لضحايا زلزال سوريا وتركيا

بتوجيهات من الرئيس.. اشتية يوعز بإرسال فرق للمشاركة بعمليات الإنقاذ لضحايا زلزال سوريا وتركيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية بإرسال فرق من الدفاع المدني وطواقم طبية، للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا صباح اليوم الإثنين، مخلفا آلاف القتلى والمصابين وأضرارا مادية كبيرة.

وقال رئيس الوزراء: "إنه تم إجراء الترتيبات اللازمة لوصول فرق الإنقاذ مع الدولتين السورية والتركية لتسهيل الوصول إلى المناطق المنكوبة وتقديم المساعدة لضحايا الزلزال".

وقدم رئيس الوزراء تعازيه لأسر الضحايا، معربا عن أمله بالشفاء للمصابين.

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