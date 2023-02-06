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شؤون فلسطينية

سفراء يكشفون عدد الضحايا الفلسطينيين في زلزال تركيا وسوريا

سفراء يكشفون عدد الضحايا الفلسطينيين في زلزال تركيا وسوريا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سفير فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي، ارتفاع عدد الضحايا من أبناء شعبنا في سوريا جراء الزلزال إلى 22.

وأوضح الرفاعي، في تصريح له، مساء اليوم الإثنين، أن مجموع الضحايا من أبناء شعبنا في سوريا بلغ حتى الآن 22 بعد انتشال 13 جثة من مخيم الرمل، و5 في محافظة جبلة، و3 في حلب.

وأكد صعوبة عمليات الإنقاذ بسبب الأحوال الجوية الصعبة، وصعوبة دخول الآليات إلى أزقة المخيم، مشيرا إلى أنه كان قد جرى صباح اليوم انتشال جثامين ثلاثة أطفال من تحت الأنقاض، بينهم شقيقان، في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب، جراء انهيار جدار.

وأوضح أن ثلاثة مخيمات فلسطينية تقع ضمن دائرة الزلزال، وهي: مخيم الرمل في اللاذقية، ومخيم النيرب، ومخيم حندرات في حلب، إضافة إلى تجمعات فلسطينية متفرقة في المحافظات الشمالية بسوريا.

ولفت الرفاعي إلى أن فِرَق الهلال الأحمر الفلسطيني توجهت إلى مخيم الرمل، للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإسعاف.

وأكد أن سفارة فلسطين تتابع عن كثب التطورات الخاصة بالزلزال، وأوفدت طواقمها إلى المخيمات المتضررة، وأنها تجري اتصالاتها للإطمئنان على اللاجئين الفلسطينيين في مختلف المدن التي تعرضت للزلزال.

وفي شمال سوريا، أفاد سفير فلسطين لدى تركيا فايد مصطفى بوفاة المواطن سليمان محمد أبو صهيب، كما أن عائلته ما تزال تحت الأنقاض في الشمال السوري، وأن هناك عائلة فلسطينية تحت الأنقاض لا يعرف مصيرها، إضافة لعائلتين في عفرين وإدلب.

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