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بالأسماء: نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل

بالأسماء: نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، مساء اليوم الاثنين، أسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل.

وأشارت لجنة الانتخابات أن (873) ناخبا من أصل (1260)، بما نسبته 69.3%، مارسوا حقهم الانتخابي في انتخاب 11 عضوا لمجلس إدارة الغرفة والتي تنافس على مقاعده 21 مرشحا.

وجرت العملية الانتخابية بحضور مراقبين عن المرشحين في جو ديمقراطي ونزيه، ولم يسجل أي اعتراض أو طعن أثناء تلك العملية وأثناء فرز الأصوات.

وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي "نمضي قدماً في الترجمة العملية لتنفيذ الإرادة السياسية والوطنية لإنجاز انتخابات الغرف التجارية الصناعية في جميع محافظات الوطن، والتي كانت عرس ديمقراطي بامتياز لإحداث التطوير المنشود في الغرف التجارية.

وشدد الوزير على أهمية انتخابات التي تشكّل رافعة حقيقية في تحسين الخدمات التي تقدمها الغرف لمنتسبيها، ووضع الخطط التي من شأنها أن تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لجهود اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية على تميزها في إدارة ملف الانتخابات، ولعمل لجان الإشراف الفرعية في الغرف، والأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز الشرطة الذي عمل على توفير الهدوء والتنظيم، بما يضمن نجاح العملية الانتخابية.

وتجرى انتخابات الغرف التجارية الصناعية لأول مرة بشكل موحد في جميع محافظات الوطن ضمن برنامج زمني متسلسل، وأجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، و بيت لحم ، وطوباس، وسلفيت، و غزة، وطولكرم وبالتزكية في غرف محافظات القدس، دير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، و رام الله والبيرة من أصل 18 غرفة.




 


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