عاجل

  • الرئيس التركي: إعلان الحداد العام لمدة 7 أيام عقب الزلزال

مباشر | ارتفاع عدد الضحايا والجرحى في زلزال مُدمر ضرب تركيا وسوريا

شؤون فلسطينية

الهباش يبحث مع نظيره الجزائري سبل دعم القدس وتعزيز صمود أهلها

الهباش يبحث مع نظيره الجزائري سبل دعم القدس وتعزيز صمود أهلها
الهباش
رام الله - دنيا الوطن
بحث قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الإثنين، مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف في جمهورية الجزائر يوسف بلمهدي، الأوضاع في مدينة القدس في ظل تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة الى بحث سبل دعم المدينة وتعزيز صمود أهلها .

ووضع الهباش خلال اتصال هاتفي الوزير بلمهدي في صورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما تتعرض له المدينة المقدسة وأهلها المرابطين من اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، واستمرار الاقتحامات اليومية للحرم القدسي الشريف وتدنيس باحاته من قبل المستوطنين، وبحماية من قبل شرطة الاحتلال، مؤكداً أن ما يجري في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية بشكل عام هو حرب حقيقية على الدين وعلى الوعي والوجود الفلسطيني.

وأضاف قاضي القضاة أن "الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا في أرضه، وفي عاصمته المقدسة، ومرابطًا في المسجد الأقصى المبارك، رغم كل جرائم الاحتلال وظلمه، الأمر الذي يتطلب مساندة فاعلة وحقيقية من إخواننا العرب والمسلمين وكل أحرار العالم لمساعدة شعبنا على الصمود والبقاء".

وأكد الهباش على ضرورة التزام العالمين العربي والإسلامي في دعم أهالي بيت المقدس الذين يدافعون عن كل الأمة ويقفون في وجه الاستعمار الذي تمثله الصهيونية، مضيفًا أن مؤتمر دعم مدينة القدس المنوي عقده في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة مطلع الأسبوع القادم هو تطبيق عملي لقرارات القمة العربية الأخيرة والتي انعقدت على أرض الجزائر والتي أكدت على مركزية قضية القدس لدى العرب والمسلمين ودعم جهود القيادة الفلسطينية حتى زوال الاحتلال المجرم عن أرضنا وقدسنا.

وناقش الجانبان آلية توسيع حملة التضامن مع القضية الفلسطينية حول العالم، حيث تم بحث آليات التحضير لعقد مؤتمر فلسطيني أفريقي لدعم قضية القدس وتعزيز الوعي الإسلامي والإنساني بالرواية الفلسطينية الدينية والتاريخية والسياسية في مواجهة رواية الاستعمار المزيفة.

من جانبه، أكد بلمهدي أن "مدينة القدس تمثل محور الصراع، وهي القضية الأساسية لكل العرب والمسلمين، وأن الجمهورية الجزائرية تقف بكل قوة إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى ينال حريته وحقوقه المشروعة"، مضيفًا أن "الجزائر كانت وما زالت وستبقى مع فلسطين ظالمة ومظلومة وأن الشعبين الجزائري والفلسطيني يمثلان روحًا واحدة في جسدين".

أخبار ذات صلة

سفراء يكشفون عدد الضحايا الفلسطينيين في زلزال تركيا وسوريا

سفراء يكشفون عدد الضحايا الفلسطينيين في زلزال تركيا وسوريا

حماس تكشف لـ &quot;دنيا الوطن&quot; ما سيبحثه هنية مع رئاسة المخابرات المصرية

حماس تكشف لـ "دنيا الوطن" ما سيبحثه هنية مع رئاسة المخابرات المصرية

&quot;الخارجية&quot; تعلن عن أرقام طوارئ لمتابعة أوضاع جاليتنا في تركيا وسوريا

"الخارجية" تعلن عن أرقام طوارئ لمتابعة أوضاع جاليتنا في تركيا وسوريا

بالأسماء: نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل

بالأسماء: نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل

الهباش يبحث مع نظيره الجزائري سبل دعم القدس وتعزيز صمود أهلها

الهباش يبحث مع نظيره الجزائري سبل دعم القدس وتعزيز صمود أهلها

طالع قرارات مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي في رام الله

طالع قرارات مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي في رام الله

&quot;الصحة&quot; بغزة: بدء تشغيل مركز النصيرات للرعاية العاجلة غداً الثلاثاء

"الصحة" بغزة: بدء تشغيل مركز النصيرات للرعاية العاجلة غداً الثلاثاء

بسبب الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في غزة والضفة الثلاثاء

بسبب الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في غزة والضفة الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهباش يبحث مع نظيره الجزائري سبل دعم القدس وتعزيز صمود أهلها

الهباش يبحث مع نظيره الجزائري سبل دعم القدس وتعزيز صمود أهلها

دائرة حقوق الإنسان في المنظمة: الدم الفلسطيني صرخة بوجه العالم

دائرة حقوق الإنسان في المنظمة: الدم الفلسطيني صرخة بوجه العالم

&quot;التشريعي&quot; بغزة يعزي تركيا وسوريا بضحايا الزلزال

"التشريعي" بغزة يعزي تركيا وسوريا بضحايا الزلزال

حمدونة: منظومة إسرائيلية متكاملة تهدف للمس بالأسرى الفلسطينيين وعوائلهم

حمدونة: منظومة إسرائيلية متكاملة تهدف للمس بالأسرى الفلسطينيين وعوائلهم

&quot;هيئة الأسرى&quot; بغزة تشارك في الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى

"هيئة الأسرى" بغزة تشارك في الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى

طالع الشروط: الإعلان عن فتح باب التسجيل للتجنيد بالشرطة الفلسطينية

طالع الشروط: الإعلان عن فتح باب التسجيل للتجنيد بالشرطة الفلسطينية

&quot;الإعلامي الحكومي&quot; بغزة يصدر جملة نصائح للتعامل أثناء الهزات الأرضية

"الإعلامي الحكومي" بغزة يصدر جملة نصائح للتعامل أثناء الهزات الأرضية

بالصور.. انطلاق عملية اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل

بالصور.. انطلاق عملية اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل

منوعات

كيف قدمت شام الذهبي الدعم لوالدتها أصالة بعد أزمة التدخين ؟

كيف قدمت شام الذهبي الدعم لوالدتها أصالة بعد أزمة التدخين ؟

مايا دياب تطلق أغنيتها الجديدة &quot;حلو ده&quot;

مايا دياب تطلق أغنيتها الجديدة "حلو ده"

تفاصيل جديدة حول قضية منة شلبي

تفاصيل جديدة حول قضية منة شلبي

ياسمين عز تثير الجدل مجدداً بعد تصريحها بشأن الاستقلال المادي

ياسمين عز تثير الجدل مجدداً بعد تصريحها بشأن الاستقلال المادي

بالصور.. حفل زفاف أسطوري لابنة سلطان بروناي أثرى أثرياء العالم

بالصور.. حفل زفاف أسطوري لابنة سلطان بروناي أثرى أثرياء العالم

بالفيديو.. يسرا تنشر ذكريات لـ حفل&quot;joy awards&quot;

بالفيديو.. يسرا تنشر ذكريات لـ حفل"joy awards"

وفاة البلوغر الكويتية غدير البرجس.. وهذه التفاصيل

وفاة البلوغر الكويتية غدير البرجس.. وهذه التفاصيل

بالصور.. كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده بأجواء عربية

بالصور.. كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده بأجواء عربية

أدهم نابلسي يستقبل مولودته الأولى ماسة

أدهم نابلسي يستقبل مولودته الأولى ماسة

بالفيديو.. كيف احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها؟

بالفيديو.. كيف احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها؟

عربي

إعلان حالة الطوارئ في المناطق المتضررة من الزلزال شمال العراق

إعلان حالة الطوارئ في المناطق المتضررة من الزلزال شمال العراق

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل مدير إدارة المنظمات الدولية في خارجية قطر

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل مدير إدارة المنظمات الدولية في خارجية قطر

&quot;التعاون الإسلامي&quot;: انطلاق الاجتماع التحضيري للدورة 49 لمجلس وزراء الخارجية في نواكشوط

"التعاون الإسلامي": انطلاق الاجتماع التحضيري للدورة 49 لمجلس وزراء الخارجية في نواكشوط

السعودية تُحذر من مخاطر العقوبات على روسيا

السعودية تُحذر من مخاطر العقوبات على روسيا