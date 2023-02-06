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"الصحة" بغزة: بدء تشغيل مركز النصيرات للرعاية العاجلة غداً الثلاثاء

"الصحة" بغزة: بدء تشغيل مركز النصيرات للرعاية العاجلة غداً الثلاثاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه وضمن جهودها المتواصلة لتجويد الخدمات الصحية المقدمة، وإتاحتها للمواطنين في مختلف محافظات القطاع، فقد تقرر بدء العمل غداً الثلاثاء في مركز خدمات النصيرات للرعاية العاجلة.

ونوهت الوزارة، إلى ان المركز سيكون مخصصاً لاستقبال الحالات المتوسطة والطفيفة الراجلة التي تحتاج الى رعاية عاجلة من البالغين والأطفال فوق سن الخمس سنوات، في حين ان الحالات الخطيرة والمحمولة والاطفال دون سن الخمس سنوات تتوجه مباشرة إلى قسم الطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى.

وفي تفاصيل تقديم الخدمة، أوضحت الوزارة أن المركز سيعمل على تقديم خدماته في المرحلة الاولى لتشغيله خلال الفترتين الصباحية والمسائية والتي تمتد من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءً طوال أيام الأسبوع، فيما سيتم استقبال الحالات في الفترة الليلية التي تمتد من الساعة العاشرة مساءا وحتى الثامنة صباحا في مستشفى العودة بالنصيرات وذلك بنفس الالية والاجراءات المتبعة في مركز النصيرات للرعاية العاجلة وعلى نظام التأمين الصحي.

وثمنت وزارة الصحة تعاون جمعية العودة الصحية والمجتمعية ومستشفى العودة بالنصيرات على هذه المبادرة واصطفافهم إلى جانب أبناء شعبنا ومساهمتهم في توفير الخدمة الليلة الطارئة.

ولفتت الوزارة إلى أنها تسعى في المرحلة المقبلة الى تشغيل المركز على مدار الساعة.

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