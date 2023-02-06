"التعليم" بغزة: تعطيل الدراسة في جميع المرافق التعليمية غداً الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، عن تعطيل الدراسة ليوم غد الثلاثاء، في كافة المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الوكالة ورياض الأطفال، وذلك حفاظاً على سلامة الطلبة.وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء بناءًا على توصية لجنة الطوارئ المركزية المتعلقة بالظروف الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.يشار إلى أن الأراضي الفلسطينية تستعد لاستقبال منخفض قطبي وماطر خلال الساعات المقبلة، وسط تحذيرات من قبل اللجان المختصة بضرورة التعامل معه بأشد درجات الحذر والحرص.