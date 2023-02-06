مباشر | ارتفاع عدد الضحايا والجرحى في زلزال مُدمر ضرب تركيا وسوريا

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إعلان حالة الطوارئ في المناطق المتضررة من الزلزال شمال العراق

إعلان حالة الطوارئ في المناطق المتضررة من الزلزال شمال العراق
رئيس الوزراء العراقي
رام الله - دنيا الوطن
أعرب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن تضامنه مع ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم كردستان العراق، وشمال سوريا، وجنوب تركيا، فجر اليوم.

وقدم السوداني، تعازيه باسم العراق، لضحايا الزلزال وذويهم، في جميع المناطق العراقية، والدول المجاورة، التي أصابها الزلزال.

 كما أصدر السوداني تعليماته، للجهات العراقية المعنية، بإعلان حالة الطوارئ، وإرسال فرق الدفاع المدني، والطواقم الطبية، وطواقم الإسعاف الأولي، ومتطلبات الإغاثة، والمؤن الغذائية، والوقود، للمناطق المتضررة في شمال العراق.

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