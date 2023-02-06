ارتفاع ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 2400 قتيل

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر اليوم الإثنين، بقوة بلغت 7.8 درجة، إلى 2458 قتيلا، وآلاف المصابين، إضافة لدمار هائل بالممتلكات، تلاه بعد ساعات قليلة زلزال آخر بلغت قوته 7,5 درجات، وشعر بهما سكان غرينلاند والدنمارك.ويتوقّع أن ترتفع هذه الحصيلة غير النهائية، إذ لا يزال عدد كبير جدا من الأشخاص تحت الأنقاض. كذلك، سيصعّب تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة مساء الإثنين والثلاثاء، وضع الأشخاص الذين شرّدوا بسبب الزلزال، وكذلك جهود المنقذين.ووقع الزلزال الأول عند الساعة 4,17 (01,17 ت غ) على عمق نحو 17,9 كلم وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق) على مسافة 60 كلم من الحدود السورية.وأعقب ذلك عشرات الهزات الارتدادية، قبل أن يضرب زلزال جديد بقوة 7,5 درجات عند الساعة 10,24 بتوقيت غرينتش جنوب شرق تركيا على مسافة 4 كيلومترات من مدينة إكينوزو.