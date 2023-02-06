دائرة حقوق الإنسان في المنظمة: الدم الفلسطيني صرخة بوجه العالم

رام الله - دنيا الوطناعتبرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، بأن دماء المظلومين التي تراق يوميا على أرض فلسطين، إنما هي صرخة بوجه العالم وكل مؤسساته وهيئاته للخروج عن صمتهم والعودة إلى ضمائرهم الإنسانية، للتصدي لهذا الاحتلال المجرم والذي تجاوز كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.وقالت الدائرة في بيان لها اليوم الإثنين "بأن فلسطين أفاقت هذا اليوم على جريمة مروعة جديدة، ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر قرب أريحا، راح ضحيتها خمسة شهداء من بينهم أشقاء وأبناء عمومة إضافة لعدد من الجرحى الذين وصفت جراح بعضهم بالخطيرة".وناشدت الدائرة "الضمائر الحية في العالم بالتدخل الفوري للضغط على الدول المتنفذة ، والتي تعتبر الممول والحامي للاحتلال، من أجل وضع حد لجرائمه بحق الفلسطينيين، وكذلك على الشعوب أن تناضل من أجل نصرة الفلسطينيين ومحاصرة هذا الاحتلال بالمجالات كافة وصولا إلى عزله دوليا ومحاسبته في على ما اقترفه جرائم".وحذرت الدائرة "بأن جرائم الاحتلال لن تمر مرور الكرام، فالشعب الفلسطيني تجاوز الكثير من المآسي والظروف الصعبة خاصة في فترة الاستعمار البريطاني والآن الصهيوني، إلا أنه لم ينكسر ولم يستسلم، وبقي صامدا ويناضل ويقدم التضحيات من أجل حقوقه الوطنية وحريته وكرامته".