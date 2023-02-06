"التشريعي" بغزة يعزي تركيا وسوريا بضحايا الزلزال

رام الله - دنيا الوطنتقدم المجلس التشريعي بغزة بالتعازي وأعمق معاني المواساة من الجمهوريتين التركية والسورية "رئاسة وبرلمانا وحكومة وشعبا" في ضحايا الكارثة جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.وأعرب عن "تضامن الشعب الفلسطيني الكامل مع الشعبين التركي والسوري وذوي الضحايا جراء هذا المصاب الجلل؛ داعياً أن يتغمد الله الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل والسلامة للمفقودين والمتضررين، وأن يحفظ البلدين من كل سوء".