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شؤون فلسطينية

سكان برج فلسطين يطالبون بترميم الشقق السكينة المدمرة في عدوان 2022

سكان برج فلسطين يطالبون بترميم الشقق السكينة المدمرة في عدوان 2022
توضيحية
خاص دنيا الوطن - غزة
وجه اتحاد سكان برج فلسطين في حي الرمال بغزة، اليوم الأحد، مناشدة "عاجلة" إلى الرئيس محمود عباس ووزارة الأشغال العامة والإسكان في القطاع بضرورة الإسراع في ترميم شققهم المدمرة في عدوان 2022.

وطالب المتحدث باسم اتحاد سكان البرج، خليل كانون، بتعجيل المسؤولين في الوقوف عند المسؤوليات لتلبية حقوقنا، حيث ما زلنا نعاني من التهميش ولا توجد تحركات سوى تقديم معونات غذائية.

وأضاف كانون: رسالتنا العاجلة للرئيس عباس والمجلس التشريعي والحكومة والمؤسسات الدولية بضرورة الوقوف إلى جانبنا وتقديم المساعدة لسكان البرج وكذلك توفير بدل إيجار ودعم لوجستي آخر.

وشدد على أن عددًا كبيرًا من الأسر لا يستطيعون دفع إيجار البيوت في ظل عدم صرف بدل إيجار لجميع السكان وإنما البعض، مؤكدًا أن عجلة الحياة توقفت في هذا الصرح الذي يعد من أهم المباني السكنية في قطاع غزة.

في السياق، أكد سائد بسيسو (أحد ساكني البرج)، أنه يجب النظر في موضوع إعادة ترميم برج فلسطين حسبما تم وعدنا من قبل وزارة الأشغال بأن البرج ضمن أولوياتنا.

وشدد بسيسو أن عدم ترميم البرج حتى اللحظة "كارثة كبرى"، داعيًا الجهات الدولية والمانحة إلى التحرك في هذا الملف خاصة في ظل فصل الشتاء وأثر الأمطار على الحيطان المتهالكة والأسقف المدمرة بفعل القصف.

والجدير بالذكر أنه تم استهداف برج فلسطين من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي في الخامس من آب/ أغسطس 2022، وأدى لتدمير ثمانية شقق سكنية في ذات المبنى وتضرر عدد من المنازل المجاورة.



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