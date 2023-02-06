مباشر | ارتفاع عدد الضحايا والجرحى في زلزال مُدمر ضرب تركيا وسوريا

شؤون فلسطينية

حمدونة: منظومة إسرائيلية متكاملة تهدف للمس بالأسرى الفلسطينيين وعوائلهم

حمدونة: منظومة إسرائيلية متكاملة تهدف للمس بالأسرى الفلسطينيين وعوائلهم
حمدونة
رام الله - دنيا الوطن
أكد المختص في قضايا الأسرى رأفت حمدونة اليوم الاثنين، أن هنالك منظومة إسرائيلية سياسية وأمنية وقضائية وتنفيذية متكاملة تشبك الليل بالنهار للتضييق على الأسرى وعوائلهم منذ تولى حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.

وأشار إلى منظومة اتخاذ القرار في اقتطاع أموال الأسرى من الضرائب التي تحول للسلطة الفلسطينية بحجج واهية والتي وقع عليها وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، بتوصية جهاز "الشاباك"، والهيئة الوطنية للمكافحة في وزارة الجيش وشرطة الاحتلال، وسلطة الضرائب، وسلطة منع تبييض الأموال ووحدة المصادرة في  وزارة العدل في حكومة الاحتلال، ومن ثم تحويل الأموال التي يتم الاستيلاء عليها لحساب بنكي للوصي العام.

وأوضح حمدونة، أن قوات الاحتلال تنتهج سياسة عنصرية تجاه الأسرى الفلسطينيين، وخلافاً لالتزاماتها بتوفير ضمانات ملائمة لهم بموجب الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، تقوم بفرق خاصة مدربة، وبتوصيات من خبراء متخصصين في الهندسة البشرية، وعلم النفس، والسجون، وتخضع قضيتهم للتسابق والتنافس في طرح مقترحات القوانين العنصرية والاقتحامات والتضييق التي تمس بمكانتهم وحقوقهم الأساسية والإنسانية.

وقال: إنه ليس بمحض الصدفة أن يقوم (كنيست) بمناقشة عدد من القوانين التي تمس الأسرى الفلسطينيين في فترة قياسية ومحدودة، كالتصويت على مقترح قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى، واقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، وقانون التغذية القسرية، والمحاكمات الردعية بحق الأطفال القصر، واقتطاع جزء من أموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، بحجة استمرارها في دفع رواتب الأسرى والشهداء، وغيرها بكثير.

وبيّن حمدونة عدد من الانتهاكات التي تقوم بها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة مؤخراً بحق الأسرى والأسيرات وإعلان بن غفير بالتضييق على الأسرى من قلب سجن نفحة وما تبعه من مصادرة للحقوق بسحب الأجهزة الكهربائية من الغرف ، وإغلاق المخابز، واستمرار القمع والاقتحامات والتفتيش المتواصل، وسياسة العزل الانفرادي بشكل جماعي في ظروف حياتية صعبة وخطيرة للغاية، ومنع وإلغاء الزيارات، والنقل المفاجئ الفردي والجماعي ، وأماكن الاعتقال التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، وتجاوزت سلطات الاحتلال الخطوط الحمراء بالاعتداء على الأسيرات في سجن الدامون وعزلهن، واستخدام الوحدات الخاصة المدججة بالأسلحة وأسطوانات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في قمعهن، ومصادرة الممتلكات، وفرض العقوبات الجماعية أثناء الاقتحامات والتفتيشات.

ودعا المؤسسات الحقوقية والإنسانية والجهات الرسمية والأهلية لحماية الأسرى من عبث الشخصيات المتطرفة والحكومة اليمينية "الإسرائيلية"، ومساندة برنامج الأسرى النضالي على كل الصعد.

أخبار ذات صلة

سكان برج فلسطين يطالبون بترميم الشقق السكينة المدمرة في عدوان 2022

سكان برج فلسطين يطالبون بترميم الشقق السكينة المدمرة في عدوان 2022

حمدونة: منظومة إسرائيلية متكاملة تهدف للمس بالأسرى الفلسطينيين وعوائلهم

حمدونة: منظومة إسرائيلية متكاملة تهدف للمس بالأسرى الفلسطينيين وعوائلهم

&quot;هيئة الأسرى&quot; بغزة تشارك في الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى

"هيئة الأسرى" بغزة تشارك في الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى

حركة الجهاد تنعى شهداء أريحا

حركة الجهاد تنعى شهداء أريحا

طالع الشروط: الإعلان عن فتح باب التسجيل للتجنيد بالشرطة الفلسطينية

طالع الشروط: الإعلان عن فتح باب التسجيل للتجنيد بالشرطة الفلسطينية

&quot;الإعلامي الحكومي&quot; بغزة يصدر جملة نصائح للتعامل أثناء الهزات الأرضية

"الإعلامي الحكومي" بغزة يصدر جملة نصائح للتعامل أثناء الهزات الأرضية

بالصور.. انطلاق عملية اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل

بالصور.. انطلاق عملية اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل

بن غفير يُوجه رسالة لحركة حماس في قطاع غزة

بن غفير يُوجه رسالة لحركة حماس في قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;التشريعي&quot; بغزة يعزي تركيا وسوريا بضحايا الزلزال

"التشريعي" بغزة يعزي تركيا وسوريا بضحايا الزلزال

حمدونة: منظومة إسرائيلية متكاملة تهدف للمس بالأسرى الفلسطينيين وعوائلهم

حمدونة: منظومة إسرائيلية متكاملة تهدف للمس بالأسرى الفلسطينيين وعوائلهم

&quot;هيئة الأسرى&quot; بغزة تشارك في الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى

"هيئة الأسرى" بغزة تشارك في الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى

بالصور.. انطلاق عملية اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل

بالصور.. انطلاق عملية اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل

عرنكي: الوحدة الوطنية السبيل الأمثل لمواجهة عدوان الاحتلال المتواصل

عرنكي: الوحدة الوطنية السبيل الأمثل لمواجهة عدوان الاحتلال المتواصل

غزة: تسجيل 4500 مولود جديد خلال يناير

غزة: تسجيل 4500 مولود جديد خلال يناير

&quot;الخارجية&quot;: الحكومة الإسرائيلية تواجه مساعي التهدئة بتصعيد جرائم الهدم وتشريد الفلسطينيين

"الخارجية": الحكومة الإسرائيلية تواجه مساعي التهدئة بتصعيد جرائم الهدم وتشريد الفلسطينيين

&quot;الإسلامية المسيحية&quot; تدين جريمة الاحتلال بأريحا وتدعو المجتمع الدولي للتدخل وتحمل مسؤولياته

"الإسلامية المسيحية" تدين جريمة الاحتلال بأريحا وتدعو المجتمع الدولي للتدخل وتحمل مسؤولياته

منوعات

كيف قدمت شام الذهبي الدعم لوالدتها أصالة بعد أزمة التدخين ؟

كيف قدمت شام الذهبي الدعم لوالدتها أصالة بعد أزمة التدخين ؟

مايا دياب تطلق أغنيتها الجديدة &quot;حلو ده&quot;

مايا دياب تطلق أغنيتها الجديدة "حلو ده"

تفاصيل جديدة حول قضية منة شلبي

تفاصيل جديدة حول قضية منة شلبي

ياسمين عز تثير الجدل مجدداً بعد تصريحها بشأن الاستقلال المادي

ياسمين عز تثير الجدل مجدداً بعد تصريحها بشأن الاستقلال المادي

بالصور.. حفل زفاف أسطوري لابنة سلطان بروناي أثرى أثرياء العالم

بالصور.. حفل زفاف أسطوري لابنة سلطان بروناي أثرى أثرياء العالم

بالفيديو.. يسرا تنشر ذكريات لـ حفل&quot;joy awards&quot;

بالفيديو.. يسرا تنشر ذكريات لـ حفل"joy awards"

وفاة البلوغر الكويتية غدير البرجس.. وهذه التفاصيل

وفاة البلوغر الكويتية غدير البرجس.. وهذه التفاصيل

بالصور.. كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده بأجواء عربية

بالصور.. كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده بأجواء عربية

أدهم نابلسي يستقبل مولودته الأولى ماسة

أدهم نابلسي يستقبل مولودته الأولى ماسة

بالفيديو.. كيف احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها؟

بالفيديو.. كيف احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها؟

عربي

&quot;التعاون الإسلامي&quot;: انطلاق الاجتماع التحضيري للدورة 49 لمجلس وزراء الخارجية في نواكشوط

"التعاون الإسلامي": انطلاق الاجتماع التحضيري للدورة 49 لمجلس وزراء الخارجية في نواكشوط

السعودية تُحذر من مخاطر العقوبات على روسيا

السعودية تُحذر من مخاطر العقوبات على روسيا

أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; يبحث مع وزير خارجية مصر العلاقات الثنائية

أمين عام "التعاون الإسلامي" يبحث مع وزير خارجية مصر العلاقات الثنائية

تفاصيل أول لقاء معلن بين باشاغا وحفتر في ليبيا

تفاصيل أول لقاء معلن بين باشاغا وحفتر في ليبيا