مباشر | ارتفاع عدد الضحايا والجرحى في زلزال مُدمر ضرب تركيا وسوريا

شؤون فلسطينية

"هيئة الأسرى" بغزة تشارك في الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى

"هيئة الأسرى" بغزة تشارك في الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى
جانب من الاعتصام
رام الله - دنيا الوطن
شارك وفد يمثل هيئة شئون الأسرى والمحررين في قطاع غزة في الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال والذي ينظم أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة.

وترأس الوفد مدير عام الهيئة في غزة حسن قنيطة برفقة عدد من كوادر ومدراء الهيئة بالقطاع.

وأوضح قنيطة أن "معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أصبحت مضاعفة في هذه الظروف التي تجتمع فيها ضدهم السياسة الممنهجة التي يقودها الحاقد بن غفير وحكومة المستوطنين مع ظروف البرد بفعل تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة وذلك بدون توفر الحد الأدنى من مقومات وشروط السلامة والحماية للأسرى وخاصه في مراكز التوقيف والتحقيق التي تشهد منذ بداية العام زيادة ملحوظة وواضحة في نسبة الاعتقالات".

وأوضح بأنه خلال شهر يناير الماضي تم رصد ما يقارب ال 500حالة اعتقال الأمر الذى يخلق حالة من الاكتظاظ وبالتالي اضطرار الأسرى والمعتقلين على التحاف الأرض بدون أغطية كافية مؤكدا بان الأسري المرضي هم أكثر من يدفع ثمن هذه الأجواء الباردة من صحتهم حيث تفاقم من معاناتهم وأمراضهم إضافة الي سرعة وسهولة انتشار الأمراض في وسطهم .

وطالب قنيطة بضرورة تدخل المؤسسات الدولية وخاصة مؤسسة الصليب الأحمر الدولي للضغط علي الاحتلال للسماح بإدخال الأغطية والحرامات ومستلزمات الحماية من البرد والمنخفضات الجوية وخطر السيول إضافة الي ضرورة متابعة الأوضاع الصحية للأسرى المرضي الذين تجاوز عددهم ال ٦٠٠ أسير يعانون من مختلف الأمراض والذين هم أكثر تأثرا من تداعيات هذه الأجواء الباردة.

أخبار ذات صلة

سكان برج فلسطين يطالبون بترميم الشقق السكينة المدمرة في عدوان 2022

سكان برج فلسطين يطالبون بترميم الشقق السكينة المدمرة في عدوان 2022

حمدونة: منظومة إسرائيلية متكاملة تهدف للمس بالأسرى الفلسطينيين وعوائلهم

حمدونة: منظومة إسرائيلية متكاملة تهدف للمس بالأسرى الفلسطينيين وعوائلهم

&quot;هيئة الأسرى&quot; بغزة تشارك في الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى

"هيئة الأسرى" بغزة تشارك في الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى

حركة الجهاد تنعى شهداء أريحا

حركة الجهاد تنعى شهداء أريحا

طالع الشروط: الإعلان عن فتح باب التسجيل للتجنيد بالشرطة الفلسطينية

طالع الشروط: الإعلان عن فتح باب التسجيل للتجنيد بالشرطة الفلسطينية

&quot;الإعلامي الحكومي&quot; بغزة يصدر جملة نصائح للتعامل أثناء الهزات الأرضية

"الإعلامي الحكومي" بغزة يصدر جملة نصائح للتعامل أثناء الهزات الأرضية

بالصور.. انطلاق عملية اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل

بالصور.. انطلاق عملية اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل

بن غفير يُوجه رسالة لحركة حماس في قطاع غزة

بن غفير يُوجه رسالة لحركة حماس في قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;التشريعي&quot; بغزة يعزي تركيا وسوريا بضحايا الزلزال

"التشريعي" بغزة يعزي تركيا وسوريا بضحايا الزلزال

حمدونة: منظومة إسرائيلية متكاملة تهدف للمس بالأسرى الفلسطينيين وعوائلهم

حمدونة: منظومة إسرائيلية متكاملة تهدف للمس بالأسرى الفلسطينيين وعوائلهم

&quot;هيئة الأسرى&quot; بغزة تشارك في الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى

"هيئة الأسرى" بغزة تشارك في الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى

بالصور.. انطلاق عملية اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل

بالصور.. انطلاق عملية اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل

عرنكي: الوحدة الوطنية السبيل الأمثل لمواجهة عدوان الاحتلال المتواصل

عرنكي: الوحدة الوطنية السبيل الأمثل لمواجهة عدوان الاحتلال المتواصل

غزة: تسجيل 4500 مولود جديد خلال يناير

غزة: تسجيل 4500 مولود جديد خلال يناير

&quot;الخارجية&quot;: الحكومة الإسرائيلية تواجه مساعي التهدئة بتصعيد جرائم الهدم وتشريد الفلسطينيين

"الخارجية": الحكومة الإسرائيلية تواجه مساعي التهدئة بتصعيد جرائم الهدم وتشريد الفلسطينيين

&quot;الإسلامية المسيحية&quot; تدين جريمة الاحتلال بأريحا وتدعو المجتمع الدولي للتدخل وتحمل مسؤولياته

"الإسلامية المسيحية" تدين جريمة الاحتلال بأريحا وتدعو المجتمع الدولي للتدخل وتحمل مسؤولياته

منوعات

كيف قدمت شام الذهبي الدعم لوالدتها أصالة بعد أزمة التدخين ؟

كيف قدمت شام الذهبي الدعم لوالدتها أصالة بعد أزمة التدخين ؟

مايا دياب تطلق أغنيتها الجديدة &quot;حلو ده&quot;

مايا دياب تطلق أغنيتها الجديدة "حلو ده"

تفاصيل جديدة حول قضية منة شلبي

تفاصيل جديدة حول قضية منة شلبي

ياسمين عز تثير الجدل مجدداً بعد تصريحها بشأن الاستقلال المادي

ياسمين عز تثير الجدل مجدداً بعد تصريحها بشأن الاستقلال المادي

بالصور.. حفل زفاف أسطوري لابنة سلطان بروناي أثرى أثرياء العالم

بالصور.. حفل زفاف أسطوري لابنة سلطان بروناي أثرى أثرياء العالم

بالفيديو.. يسرا تنشر ذكريات لـ حفل&quot;joy awards&quot;

بالفيديو.. يسرا تنشر ذكريات لـ حفل"joy awards"

وفاة البلوغر الكويتية غدير البرجس.. وهذه التفاصيل

وفاة البلوغر الكويتية غدير البرجس.. وهذه التفاصيل

بالصور.. كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده بأجواء عربية

بالصور.. كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده بأجواء عربية

أدهم نابلسي يستقبل مولودته الأولى ماسة

أدهم نابلسي يستقبل مولودته الأولى ماسة

بالفيديو.. كيف احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها؟

بالفيديو.. كيف احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها؟

عربي

&quot;التعاون الإسلامي&quot;: انطلاق الاجتماع التحضيري للدورة 49 لمجلس وزراء الخارجية في نواكشوط

"التعاون الإسلامي": انطلاق الاجتماع التحضيري للدورة 49 لمجلس وزراء الخارجية في نواكشوط

السعودية تُحذر من مخاطر العقوبات على روسيا

السعودية تُحذر من مخاطر العقوبات على روسيا

أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; يبحث مع وزير خارجية مصر العلاقات الثنائية

أمين عام "التعاون الإسلامي" يبحث مع وزير خارجية مصر العلاقات الثنائية

تفاصيل أول لقاء معلن بين باشاغا وحفتر في ليبيا

تفاصيل أول لقاء معلن بين باشاغا وحفتر في ليبيا