"هيئة الأسرى" بغزة تشارك في الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى

رام الله - دنيا الوطنشارك وفد يمثل هيئة شئون الأسرى والمحررين في قطاع غزة في الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال والذي ينظم أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة.وترأس الوفد مدير عام الهيئة في غزة حسن قنيطة برفقة عدد من كوادر ومدراء الهيئة بالقطاع.وأوضح قنيطة أن "معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أصبحت مضاعفة في هذه الظروف التي تجتمع فيها ضدهم السياسة الممنهجة التي يقودها الحاقد بن غفير وحكومة المستوطنين مع ظروف البرد بفعل تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة وذلك بدون توفر الحد الأدنى من مقومات وشروط السلامة والحماية للأسرى وخاصه في مراكز التوقيف والتحقيق التي تشهد منذ بداية العام زيادة ملحوظة وواضحة في نسبة الاعتقالات".وأوضح بأنه خلال شهر يناير الماضي تم رصد ما يقارب ال 500حالة اعتقال الأمر الذى يخلق حالة من الاكتظاظ وبالتالي اضطرار الأسرى والمعتقلين على التحاف الأرض بدون أغطية كافية مؤكدا بان الأسري المرضي هم أكثر من يدفع ثمن هذه الأجواء الباردة من صحتهم حيث تفاقم من معاناتهم وأمراضهم إضافة الي سرعة وسهولة انتشار الأمراض في وسطهم .وطالب قنيطة بضرورة تدخل المؤسسات الدولية وخاصة مؤسسة الصليب الأحمر الدولي للضغط علي الاحتلال للسماح بإدخال الأغطية والحرامات ومستلزمات الحماية من البرد والمنخفضات الجوية وخطر السيول إضافة الي ضرورة متابعة الأوضاع الصحية للأسرى المرضي الذين تجاوز عددهم ال ٦٠٠ أسير يعانون من مختلف الأمراض والذين هم أكثر تأثرا من تداعيات هذه الأجواء الباردة.