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شؤون فلسطينية

حركة الجهاد تنعى شهداء أريحا

حركة الجهاد تنعى شهداء أريحا
حركة الجهاد الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة الجهاد الإسلامي، مجموعة من شهداء فلسطين، الذين ارتقوا إثر عملية اغتيال إسرائيلية جبانة في مخيم عقبة جبر في أريحا فجر اليوم الاثنين.

والشهداء هم: (الشهيد البطل: رأفت وائل عويضات (21 عاماً)، الشهيد البطل: مالك عوني لافي (22 عاماً)، الشهيد البطل: أدهم مجدي عويضات (22 عاماً)، الشهيد البطل: إبراهيم وائل عويضات (27 عاماً)، الشهيد البطل: ثائر خالد عويضات (28 عاماً)".

وقالت في بيان لها: "إننا إذ ننعى هذه الكوكبة الطاهرة، لنؤكد أن جريمة الاحتلال البشعة لن تخمد عنفوان المقاومة الممتدة في كل الاتجاهات، والتي ستنقلب على كيان الاحتلال ثأراً وانتقاماً، ولتعلم حكومة العدو الفاشية أن استمرارها في عدوانها بحق شعبنا لن يجلب عليها إلا الويل والخسران المبين".

وأضافت "نشد على يد المقاومين الذين تصدوا بكل بسالة، وأثبتوا للعدو أن مقاومتنا حاضرة، وإن هذا الدم الطاهر سيكون فاتحاً مبشراً لانتصار شعبنا وتحقيق تطلعاته في الحرية والخلاص".

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