طالع الشروط: الإعلان عن فتح باب التسجيل للتجنيد بالشرطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت المديرية العامة في الشرطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن فتح باب التسجيل والانتساب لدورة تدريب تأسيسية لكلا الجنسين.واشترطت المديرية العامة للشرطة عدة معايير وهي: أن يكون فلسطيني/ة الجنسية، وأن يكون العمر من 18 – 22 عام، كما اشترطت أن لا يقل الطول عن 170سم وأن يتناسب الطول مع الوزن، وأن يجتاز الفحص الطبي والمخبري.كما اشترطت أن يكن حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون قد صدر بحقه/ا حكم على خلفية جنائية، وأن لا يقل المؤهل العلمي عن الصف العاشر، واشترطت أن يجيد القراءة والكتابة، والقبول للإناث وفق المعاير السابقة، باستثناء الطول على أن لا يقل عن 160 سم.وقالت الشرطة إنه: على الراغبين/ات للتقدم، التوجه إلى مديرية شرطة المحافظة (كل في محافظته) قسم التنظيم والإدارة، وأن يحضر معه الوثائق التالية: صورة عن شهادة الميلاد، وصورة عن الهوية الشخصية، وصورة عن آخر مؤهل علمي، وصور شخصية حجم 4 / 6