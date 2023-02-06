"الإعلامي الحكومي" بغزة يصدر جملة نصائح للتعامل أثناء الهزات الأرضية

رام الله - دنيا الوطنأصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الإثنين، جملة من النصائح للمواطنين حول كيفية التعامل مع الهزة الأرضية في حال الشعور بها.ودعا المكتب الإعلامي الحكومي، خلال بيانه، المواطنين المتواجدين داخل المنزل إلى محاولة الاحتماء تحت أي جسم صلب مثل كشافات الأعمدة أوالأبواب أو الطاولات واضعًا اليدين على الرأس بالمنزل.كما ودعا المتواجدين في خارج منازلهم بالابتعاد قدر المستطاع عن البينايات والأشياء القابلة للسقوط من علو وانخفض عن ركبتيك واحمِ رأسك بيديكوشدد على المواطنين خلال تنويهها: "في حال مشاهدة أي انهيار أو حريق؛ بعدم التدخل فاتصل فوراً بالرقم الوطني 109 ولا تحاول التدخل".