بالصور.. انطلاق عملية اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل









انطلقت، اليوم الاثنين، عملية الاقتراع لانتخابات غرفةتجارة وصناعة جنوب الخليل.وحسب اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، فتحت صناديق الاقتراع أمام 1260 ناخباً في تمام الساعة الثامنة صباحا، لانتخاب 11 عضوا، لمجلس إدارة الغرفة التجارية.ويتنافس في العملية الانتخابية التي تنظم في مدرسة بنات اشبيلة الثانوية في بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل ، 21 مرشحا على عضوية المجلس، في حين تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الرابعة مساء.وتأسست الغرفة التجارية عام 2000 لرعاية المصالح التجارية والصناعية لأعضائها والمحافظة عليها بما يعزز من فرص تحسين الاقتصاد الفلسطيني.وتُجرى انتخابات الغرف التجارية الصناعية لأول مرة بشكل موحد في جميع محافظات الوطن ضمن برنامج زمني متسلسل، وأجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت، وغزة، وطولكرم، وبالتزكية في غرفمحافظات: القدس، دير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة من أصل 18 غرفة.