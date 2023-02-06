بن غفير يُوجه رسالة لحركة حماس في قطاع غزة

وأكمل بن غفير: "بالأمس وافقنا على مستوطنات جديدة في غلاف غزة".





وجاءت تصريحات بن غفير أثناء قيامه بجولة في مستوطنة (شلوميت) بالمجلس الإقليمي أشكول بغلاف غزة مع أعضاء حزبه.

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، عن تهديدات وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، لحركة حماس حال أطلقت صواريخ من قطاع غزة.ووفق صحيفة (يديعوت أحرنوت)، فإن بن غفير صرح أن "الرد على حركة حماس يجب أن يكون متكاملا، ومقابل كل صاروخ يطلق من غزة، يجب أن نرد بـ 50 صاروخًا هناك".وأضاف: "هذا هو تصوري وآمل أن تقوم الحكومة بتنفيذه، أنا متفائل وأعتقد أن هذا سيحدث".