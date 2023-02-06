"الخارجية" توجه مناشدة للطلبة وأبناء الجاليات المقيمين في تركيا وسوريا



وأكد السفير الديك أن المعلومات تفيد أيضاً بارتقاء عدد من الشهداء واصابة عدد من المواطنين ولا زال عدد آخر تحت الأنقاض من أبناء شعبنا، هذا وستعلن الوزارة عن اية معلومات جديدة بالنسبة لإعداد الضحايا والمصابين عندما تكتمل الصورة.



وكان الرفاعي، أعلن عن مصرع ثمانية لاجئين فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا، بقوة 7.8 درجة.



وأوضح الرفاعي لوكالة الأنباء الفلسطينية، أنه تم انتشال خمس جثث، وإنقاذ ثمانية لاجئين من تحت أنقاض مبنيين سكنيين انهارا في مخيم الرمل في اللاذقية، وأن عمليات البحث عن ناجين ما زالت مستمرة.



رام الله - دنيا الوطنناشد مستشار وزير الخارجية، السفير د أحمد الديك، جميع الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات التركية وأبناء الجالية الفلسطينية في كل من تركيا وسوريا بضرورة الالتزام بتوجيهات وتعليمات السلطات المحلية في كلا البلدين.وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المناشدة للطلبة وأبناء الجاليات في المناطق الني تقع ضمن دائرة الزلازل وبالذات الطلبة والمواطنين التي تضررت منازلهم أو أماكن اقامتهم، وكذلك المبادرة بالاتصال مع سفارتي دولة فلسطين في كل من أنقرة ودمشق لطلب أي مساعدة أو استفسار أو توجيه.وكان الديك، أكد أن ثلاثة مخيمات فلسطينية تقع ضمن دائرة الزلزال الذي ضرب سوريا الشقيقة وكذلك عدد من التجمعات الفلسطينية المتفرقة في المحافظات الشمالية.وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: وفقاً لمعلومات أولية وردتنا من سفارة دولة فلسطين في دمشق تتحدث عن انهيار عمارتين في مخيم الرمل في اللاذقية وجدار استنادي في مخيم النيرب في حلب، مما أدى حتى الآن إلى استشهاد ثمانية مواطنين من أبناء شعبنا بمن فيهم ثلاثة أطفال وتم انتشال ٨ احياء ولا زالت عملية الإنقاذ والبحث متواصلة.وأضاف الديك أن سفير دولة فلسطين لدى سوريا د.سمير الرفاعي يترأس خلية أزمة تعمل على مدار الساعة وتجري كافة الاتصالات اللازمة للاطمئنان على سلامة أبناء شعبنا، واوفد فريق من السفارة إلى منطقة الزلزال، وكذلك توجهت فرق الهلال الأحمر إلى المنطقة المنكوبة للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ.