عرنكي: الوحدة الوطنية السبيل الأمثل لمواجهة عدوان الاحتلال المتواصل

رام الله - دنيا الوطنأدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين، د. فيصل عرنكي، مجزرة الاحتلال في مخيم عقبة جبر في محافظة اريحا، والتي اسفرت عن استشهاد 5 مواطنين، اضافة إلى هدم عدد من المنازل والمنشآت التجارية في عديد مدن الضفة لا سيما في مدينة القدس المحتلة.وقال في بيان صحفي اليوم، ان المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم عقبة جبر تضاف الى سلسلة الجرائم والمجازر التي تقوم بها الحكومة الفاشية المتطرفة في دولة الاحتلال، التي لن توقف عدوانها المستمر على شعبنا ما لم يتخذ المجتمع الدولي خطوات عملية لالزامها بوقف مجازرها واعتداءاتها المتكررة والالتزام بقرارات الشرعية الدولية .كما شدد عرنكي على ان الرد الحقيقي على هذا التصعيد الاسرائيلي الخطير يكون بالعمل الحثيث والاسراع في تحقيق المصالحة الوطنية الداخلية، لتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني رسميا وشعبيا على مواجهة مخططات الاحتلال، والتي يسعى من خلال مجازره الدموية وسياسات هدم المنازل والمحال التجارية ومصادرة الاراضي الى ارهاب شعبنا وتقييد قدرته على تحقيق اهدافه الوطنية المشروعة بالحرية والاستقلال في ظل الدولة الفلسطينية المستقلة.وطالب المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته ومنظماته بالتحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال وتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني.