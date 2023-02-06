غزة: تسجيل 4500 مولود جديد خلال يناير

رام الله - دنيا الوطنسجل قطاع غزة أربعة آلاف و500 مولود جديد خلال يناير، وذلك بحسب إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني ، بينما سُجلت 373 حالة وفاة.ووفق الإحصائية، فإن "عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ ألفين و279 مولوداً بنسبة تقدر بـ 50.65%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 49.35% بواقع ألفين و221 مولودة".وأشارت الإحصائية إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت ألف و705 مواليد جدد؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 811 مولوداً.كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر 846 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 602 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 536 مولوداً جديداً.وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 373 حالة وفاة خلال هذه الفترة، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 202 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 54.15%، مقابل 171 وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 45.84%.