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مباشر | ارتفاع عدد الضحايا والجرحى في زلزال مُدمر ضرب تركيا وسوريا

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منظمة التعاون الإسلامي تقدم التعازي لتركيا وسوريا في أعقاب كارثة الزلزال

منظمة التعاون الإسلامي تقدم التعازي لتركيا وسوريا في أعقاب كارثة الزلزال
آثار الزلزال الذي ضرب تركيا
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، عن صادق تعازيه ومواساته للضحايا في الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية في أعقاب الزلزال الذي ضرب المنطقة الجنوبية من تركيا، وأسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.

كما أعرب الأمين العام عن تضامنه مع أسر الضحايا، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد بواسع رحمته من لقي حتفه منهم، وأن يمنّ على الجرحى بعاجل الشفاء.

وأشاد الأمين العام بالاستجابة الفورية التي قامت بها السلطات المعنية في الجمهورية التركية لإنقاذ السكان المتضررين والحد من تأثير الزلزال، داعياً الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات ذات الصلة وكذلك جميع الشركاء للإسهام في جهود الإنقاذ التي تقوم بها الجمهورية التركية. 

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