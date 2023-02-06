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"الخارجية": الحكومة الإسرائيلية تواجه مساعي التهدئة بتصعيد جرائم الهدم وتشريد الفلسطينيين

"الخارجية": الحكومة الإسرائيلية تواجه مساعي التهدئة بتصعيد جرائم الهدم وتشريد الفلسطينيين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جرائم هدم المنازل والمنشآت والمحال التجارية والاقتصادية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عموم الضفة المحتلة وفي القدس وأحيائها وبلداتها.

كما أدانت "الخارجية" في بيان لها، اليوم الإثنين، عمليات الاستيلاء على الأراضي من قبل المستوطنين، بحماية جيش الاحتلال كما حدث في المنطقة الواقعة بين بلدتي "دير استيا" و"حارس".

واعتبرت أن مجزرة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية تصعيد خطير في الأوضاع على ساحة الصراع، ورفض إسرائيلي رسمي لجميع المطالبات والمواقف الدولية بوقف التصعيد وتحقيق التهدئة، وجريمة وعقوبات جماعية بحجة عدم الترخيص الذي ترفض سلطات الاحتلال منحه للمواطنين المقدسيين.

وطالبت الخارجية بتدخل دولي وأميركي عاجل لوقف مجزرة هدم المنازل والمنشآت، ووقف توزيع المزيد من إخطارات الهدم بحق عشرات المنازل الفلسطينية، وتوفير الحماية لشعبنا عامة ولمئات المواطنين المقدسيين الذين تلقيهم سلطات الاحتلال في العراء وبلا مأوى بعد هدم منازلهم أو تدمير مصادر رزقهم، نتيجة هدم محالهم ومنشآتهم التجارية.

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