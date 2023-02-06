"الإسلامية المسيحية" تدين جريمة الاحتلال بأريحا وتدعو المجتمع الدولي للتدخل وتحمل مسؤولياته

رام الله - دنيا الوطنأدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر في مدينة اريحا وأسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين واختطاف جثامينهم.ووصفت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، هذه المجزرة بالوحشية، وبأنها تؤكد الطابع الدموي للحكومة الفاشية في إسرائيل ومخططاتها في مواصلة جرائم القتل بحق الشعب الفلسطيني دون أية اعتبارات أخلاقية او إنسانية.وحملت الهيئة سلطات الاحتلال مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه المجزرة وما تشكله من تصعيد خطير ينذر بانفجار غير مسبوق للأوضاع على الأرض.وأكدت الهيئة أن هذه الجرائم الوحشية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بوتيرة يومية متصاعدة لن تجلب الأمن للاحتلال، ولن تشكل رادعاً للشعب الفلسطيني ولن تثنيه من التمسك بحقوقه والدفاع عن وجوده على أرضه.ودعت الهيئة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان إلى الخروج عن صمتها وإدانة هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وتحمل مسؤولياتها في اتخاذ إجراءات ذات مغزى لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.