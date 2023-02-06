"المبادرة": الجريمة الدموية في أريحا لن تكسر مقاومة وصمود الشعب الفلسطيني



واستنكرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بشدة هذا العدوان البربري الذي قام من خلاله جيش الاحتلال بتدمير منازل وممتلكات المواطنين بالجرافات و إعدامه بالرصاص الحي لعدد من المواطنين و ووقوع عدد من الإصابات أيضا بينها إصابات خطيرة



ووصفت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أيضا احتجاز جيش الاحتلال لجثامين الشهداء الذين أعدمهم بالرصاص الحي بجريمة حرب تضاف للسجل الاجرامي اليومي للاحتلال و وصمة عار على جبين مرتكبيها و جبين كل من يصمت على هذه الجرائم .

و أمام هذه الجرائم الدموية و المتواصلة و الصمت الدولي المتواصل عليها فإن حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تدعو للتحلل فورا من الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال و الاسراع دون إبطاء للالتفاف حول برنامج كفاحي موحد و مقاوم لتوحيد نضال الشعب الفلسطيني في مختلف ارجاء فلسطين و كذلك فرض المقاطعة و العزل على هذا الكيان العنصري الفاشي و محاكمة أركانه في المحاكم الدولية مشددة على ان الشعب الفلسطيني لن يقبل ان يتم ذبحه يوميا و ارتكاب الجرائم البشعة بحقه دون أن يدفع الاحتلال ثمنا لجرائمه.



وتوجهت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بالتحية لأبناء شعبنا الصامدين في وجه الحصار المتواصل على أريحا و لعوائل الشهداء في عقبة جبر و في كل مدننا و بلداتنا و قرانا الفلسطينية و بالشفاء العاجل لكافة الجرحى و المصابين.



رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية المجزرة الدموية البشعة التي ارتكبها جيش الفاشيين في أريحا اثناء اقتحامها و مخيم عقبة جبر فجر اليوم.