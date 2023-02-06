حماس تنعى خمسة من عناصر كتائب القسام استشهدوا في أريحا

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، بياناً نعت فيه عناصر كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، الذين استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر.ونعت الحركة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ننعى شهداء القسَّام في أريحا، مؤكدة أنَّ "المقاومة ماضية في طريقها حتّى دحر الاحتلال".وقالت: "بأسمى آيات العزّ والفخر، نزفّ إلى شعبنا الفلسطيني العظيم كوكبة من أبطال كتائب الشهيد عزّ الدين القسَّام، الذين ارتقوا خلال اشتباك مسلّح في أريحا صباح اليوم الإثنين، بعد سلسلة من المواجهات مع قوّات الاحتلال الصهيوني الغاشم، وهم مالك عوني لافي (22 عامًا)، رأفت وائل عويضات (21 عامًا)، إبراهيم وائل عويضات (27 عامًا)، أدهم مجدي عويضات (22 عامًا)، ثائر عويضات (28 عامًا).وأكدت حركة حماس أنَّ "هذه الثلة المباركة من الشهداء التي ترتقي في ميدان الاشتباك ومواجهة العدو اليوم، تؤكّد مجدّداً أنَّ شعبنا ماضٍ في طريق المقاومة والتحرير، ولن ترهبه جرائم الاحتلال، ولن يُوهنه تخاذل المتخاذلين، وأنَّ المقاومة التي ضربت الاحتلال في القدس ردّاً على جريمته في مخيم جنين، قادرة على مواصلة عملياتها البطولية في أيّ بقعة من أرضنا المحتلة".وتابعت: "نحيّي شعبنا الصابر المرابط في عموم الضفة الأبية، وفي أريحا وعقبة جبر، الذي احتضن المقاومين الأبطال، وصمد في وجه حصار الاحتلال، وأعلن الغضب في وجه قواته المجرمة، واستطاع أن يلقنها درساً جديداً في البطولة لن تنساه، ونؤكّد أنَّ أرضنا المباركة ستنبت في كلّ شبر منها بطلاً جديداً ومقاوماً عنيداً، يزرعون الرّعب في قلوب الاحتلال، حتّى دحره صاغراً من أرضنا".