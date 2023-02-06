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شؤون فلسطينية

خاطر: مجازر الاحتلال لن تفلح في كي وعي شعبنا

رام الله - دنيا الوطن
قالت الكاتبة والناشطة السياسية لمى خاطر، إن "الاحتلال حاول كي وعي الشعب الفلسطيني ولكنه فشل في تحقيق ذلك".

وأكدت خاطر أن "الشباب تمكنوا من تنفيذ عمليات نوعية ضد الاحتلال في الضفة، حتى بات يخشى من تصاعد عمليات المقاومة فيها".

وأضافت: "الجيل الفلسطيني الجديد المتمسك بخيار المقاومة أربك الاحتلال الصهيوني، فالاحتلال يعيش حالة من التخبط والارتباك نتيجة تنفيذ عمليات من المقاومة في مدينة أريحا".

وبينت خاطر أن المطلوب هو وحدة الشعب الفلسطيني لمواجهة الاحتلال.

وأوضحت أن "الاحتلال ظن أن الشعب الفلسطيني يبحث عن الرفاهية، ولكن أبناء شعبنا أثبتوا أن المقاومة الحل الوحيد لاستعادة حقوقهم العادلة".

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