"العربية الفلسطينية" تنعى شهداء مخيم عقبة جبر في أريحا

رام الله - دنيا الوطندانت الجبهة العربية الفلسطينية اقدام قوات الاحتلال على جريمة اعدام مجموعة من المواطنين بدم بارد في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، بعد حصار دام لعشرة أيام للمخيم، مؤكدة ان سياسة الاستهداف المباشر والمتعمد بالقتل لن يكسر إرادة شعبنا بل ستزيد من إصراره على مواصلة نضاله حتى تحقيق كامل أهدافه الوطنية.وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، أن السياسة الدموية التي ينتهجها الاحتلال ويواصل من خلالها عدوانه الغاشم على شعبنا ومدننا وقرانا ومخيماتنا، لا يمكن أن يحقق له الأمن والأمان والاستقرار، بل يؤكد للعالم كله أن الاحتلال لا يرغب وغير جاد في تحقيق السلام بل يسعى إلى تأجيج الصراع.وحملت الجبهة، حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن الانتهاكات التي يرتكبها جيشها وقطعان مستوطنيها، فلا يعقل ان يبقى الاحتلال وجيشه خارج إطار المحاسبة والقانون الدولي، متوجهة بالتحية الى روح شهداء مخيم عقبة جبر في أريحا الطاهرة والى أرواح شهداء شعبنا وثورتنا وبالعزاء الى ذوي الشهداء، مؤكدة لهم ان دمائهم الطاهرة لن تذهب هدرا وان كل شهيد يرتقي يقربنا أكثر من تحقيق النصر.